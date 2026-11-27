Khẳng định vị thế của một ngành kinh tế sáng tạo

Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần những động lực tăng trưởng mới, công nghiệp văn hóa ngày càng cho thấy vai trò và tiềm năng đóng góp quan trọng.

Di sản, nghệ thuật, lịch sử, tri thức dân gian, bản sắc và lối sống của cộng đồng đều có thể trở thành chất liệu sáng tạo, tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có giá trị. Khi được tổ chức thành các ngành sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp, những giá trị này có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kinh tế, từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tiêu dùng và tái đầu tư.

Thực tế cho thấy, công nghiệp văn hóa Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Theo số liệu được công bố, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa năm 2023 đạt 513,7 nghìn tỉ đồng, đóng góp 4,98% GDP; năm 2024 đạt 586,3 nghìn tỉ đồng, tương đương 5,09% GDP, tăng 7,48% so với năm trước. Đây là những con số cho thấy quy mô và vai trò ngày càng rõ nét của các ngành công nghiệp văn hóa trong nền kinh tế.

Ở giai đoạn trước đó, giai đoạn 2018-2022, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ước đạt 1,059 triệu tỉ đồng, tương đương 44 tỉ USD. Số lượng cơ sở kinh tế hoạt động trong lĩnh vực này tăng bình quân khoảng 7,21% mỗi năm. Riêng năm 2022, cả nước có khoảng 70.321 cơ sở hoạt động có liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa, thu hút lực lượng lao động ước tính từ 1,7-2,3 triệu người.

Không chỉ tạo giá trị trong nước, công nghiệp văn hóa còn cho thấy khả năng tham gia vào thương mại quốc tế. Hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ của các ngành công nghiệp văn hóa đang có sự tăng trưởng rõ nét. Kết quả này phản ánh tiềm năng đưa các sản phẩm sáng tạo Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng từ những ngành kinh tế dựa trên tài sản trí tuệ và giá trị văn hóa.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”. Ảnh: Trần Huấn

Những con số trên cho thấy công nghiệp văn hóa đang từng bước trở thành một khu vực kinh tế có quy mô, có khả năng tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng. Điểm khác biệt của lĩnh vực này là giá trị kinh tế không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn được tạo ra xuyên suốt chuỗi sáng tạo, sản xuất, phân phối, tiêu dùng và tái đầu tư. Một tác phẩm điện ảnh, chương trình nghệ thuật, trò chơi điện tử hay sản phẩm thiết kế có thể mở ra nhiều hoạt động kinh doanh liên quan, từ quảng bá, truyền thông, bản quyền đến du lịch và dịch vụ.

Từ điện ảnh, game đến nghệ thuật biểu diễn: Những thị trường giàu tiềm năng

Sự phát triển của điện ảnh là một trong những minh chứng rõ nét cho khả năng thương mại hóa các sản phẩm văn hóa. Năm 2025, tổng doanh thu phòng vé đạt 5.593 tỉ đồng, với hơn 70 triệu vé được bán ra, tăng 24% về doanh thu và 29% về lượng vé so với năm 2024. Đáng chú ý, phim Việt chiếm 62% tổng doanh thu phòng vé. Kết quả này cho thấy phim Việt ngày càng có khả năng cạnh tranh trên chính thị trường trong nước.

Phim Việt ngày càng có khả năng cạnh tranh trên chính thị trường trong nước

Không chỉ tạo doanh thu trực tiếp từ hoạt động phát hành, điện ảnh còn mở ra cơ hội khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và đời sống xã hội. Một tác phẩm có sức lan tỏa có thể góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm các địa danh và sản phẩm du lịch gắn với nội dung phim. Đây là mối liên kết có khả năng tạo thêm giá trị cho cả lĩnh vực điện ảnh và các ngành dịch vụ liên quan.

Cùng với điện ảnh, trò chơi điện tử là lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong môi trường kinh tế số. Năm 2024, doanh thu ngành game Việt Nam đạt 13.663 tỉ đồng, tương đương khoảng 525 triệu USD, tăng 8,8% so với năm trước. Các trò chơi do doanh nghiệp Việt phát triển thu hút 5,7 tỉ lượt tải từ người dùng nước ngoài, mang về hơn 2.000 tỉ đồng doanh thu quốc tế.

Trò chơi điện tử là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển trong môi trường kinh tế số. Ảnh: VTC

Những con số này cho thấy sản phẩm sáng tạo của Việt Nam có khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu, không bị giới hạn bởi không gian địa lý hay phương thức phân phối truyền thống. Với lợi thế về nhân lực công nghệ, khả năng phát triển sản phẩm số và nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, ngành game có điều kiện khai thác những chất liệu riêng của Việt Nam để tạo bản sắc cho sản phẩm, qua đó gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Một hướng phát triển đáng chú ý là đưa các yếu tố lịch sử, văn học, truyền thuyết, di sản và trò chơi dân gian vào sản phẩm sáng tạo. Khi được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, phù hợp với thị hiếu người dùng, những chất liệu này không chỉ tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm mà còn góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam trên môi trường số. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng đó, doanh nghiệp cần được hỗ trợ trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tiếp cận nguồn vốn, phát triển nhân lực và mở rộng thị trường.

Bên cạnh điện ảnh và game, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế, thời trang, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ và các lĩnh vực sáng tạo khác cũng có khả năng tạo ra những sản phẩm mang giá trị kinh tế. Thực tế cho thấy, các chương trình biểu diễn, sự kiện văn hóa, lễ hội và sản phẩm nghệ thuật ngày càng có khả năng thu hút công chúng, tạo nhu cầu tiêu dùng và góp phần hình thành thương hiệu cho địa phương, điểm đến.

Điểm chung của các lĩnh vực này là giá trị kinh tế không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn được tạo ra trong toàn bộ chuỗi hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối và khai thác. Một tác phẩm nghệ thuật có thể mở rộng thành nhiều hình thức sản phẩm; một nhân vật, câu chuyện hoặc hình tượng văn hóa có thể phát triển thành tài sản trí tuệ, được khai thác trên nhiều nền tảng và thị trường khác nhau. Đây chính là dư địa để công nghiệp văn hóa gia tăng giá trị và tạo ra các mô hình kinh doanh mới.

Kết nối văn hóa với du lịch, mở rộng không gian tăng trưởng

Một trong những lợi thế nổi bật của công nghiệp văn hóa là khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều ngành kinh tế khác. Đặc biệt, sự kết nối giữa văn hóa và du lịch đang mở ra không gian phát triển rộng lớn, biến tài nguyên di sản, lễ hội, nghệ thuật và bản sắc địa phương thành những sản phẩm có sức hấp dẫn đối với du khách.

Du lịch văn hóa giúp mở rộng khả năng tiếp cận và trải nghiệm các giá trị văn hóa, đồng thời tạo thêm thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ liên quan. Khi một di sản, lễ hội hoặc không gian văn hóa trở thành điểm đến hấp dẫn, lợi ích kinh tế có thể lan tỏa tới nhiều lĩnh vực như lưu trú, vận tải, ẩm thực, thương mại, biểu diễn nghệ thuật và sản phẩm lưu niệm. Qua đó, giá trị văn hóa được chuyển hóa thành nguồn thu cho doanh nghiệp, người dân và địa phương.

Năm 2025, du lịch Việt Nam ước đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch vượt mốc 1 triệu tỉ đồng. Đây là kết quả của toàn ngành du lịch, không phải doanh thu riêng của du lịch văn hóa. Tuy nhiên, những con số này cho thấy quy mô thị trường và dư địa đáng kể để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, di sản và bản sắc địa phương.

Du lịch văn hóa giúp mở rộng khả năng tiếp cận và trải nghiệm các giá trị văn hóa, đồng thời tạo thêm thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ liên quan

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, việc khai thác giá trị văn hóa để phát triển du lịch có thể tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến. Các di tích lịch sử, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống, lễ hội và hoạt động nghệ thuật khi được tổ chức, giới thiệu bài bản sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm của du khách. Ngược lại, sự phát triển của du lịch cũng tạo thêm nguồn lực để bảo tồn, tu bổ di sản, duy trì hoạt động văn hóa và cải thiện sinh kế cho cộng đồng.

Mối liên kết giữa công nghiệp văn hóa và du lịch vì thế cần được nhìn nhận trong một chuỗi giá trị rộng hơn. Không chỉ khai thác di sản như một điểm tham quan, các địa phương cần chú trọng phát triển sản phẩm sáng tạo dựa trên chất liệu văn hóa bản địa, từ biểu diễn nghệ thuật, sản phẩm thủ công, thiết kế, ẩm thực đến nội dung số và các hình thức trải nghiệm mới. Khi sản phẩm có bản sắc, chất lượng và khả năng cạnh tranh, văn hóa sẽ trở thành lợi thế khác biệt của điểm đến, góp phần nâng cao giá trị của hoạt động du lịch.

Để tạo ra sự kết nối thực chất, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý văn hóa, du lịch, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Việc xây dựng sản phẩm phải gắn với bảo tồn giá trị gốc, tránh khai thác đơn thuần hoặc thương mại hóa thiếu kiểm soát. Đồng thời, cần có cơ chế để người dân, nghệ nhân và chủ thể nắm giữ di sản được tham gia, hưởng lợi từ quá trình phát triển sản phẩm văn hóa và du lịch.

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng dài hạn

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, công nghiệp văn hóa Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển và không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ. Quy mô doanh nghiệp phần lớn còn nhỏ và vừa; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; cơ chế huy động vốn, đầu tư cho sáng tạo và khai thác thương mại sản phẩm văn hóa còn hạn chế. Đặc biệt, tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sáng tạo, doanh nghiệp và khả năng thu hút đầu tư.

Trong nền kinh tế sáng tạo, tài sản trí tuệ chính là một loại tài sản có khả năng tạo ra giá trị lâu dài. Một sản phẩm văn hóa chỉ có thể phát huy đầy đủ giá trị kinh tế khi quyền tác giả, quyền liên quan được bảo vệ, hoạt động phân phối được tổ chức minh bạch và doanh thu từ khai thác bản quyền được phân chia hợp lý. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, người sáng tạo có động lực phát triển sản phẩm mới và thị trường vận hành lành mạnh.

Cùng với đó, cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo, sản xuất, phân phối và quảng bá sản phẩm văn hóa. Công nghệ không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đưa sản phẩm văn hóa vượt qua giới hạn địa lý và tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế. Tuy nhiên, quá trình này cần đi đôi với bảo vệ bản quyền, bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền lợi của các chủ thể sáng tạo.

Một yêu cầu quan trọng khác là hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá đóng góp của công nghiệp văn hóa. Do đặc thù liên ngành, hoạt động của các ngành công nghiệp văn hóa có sự giao thoa với nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Việc xây dựng phương pháp thống kê thống nhất sẽ giúp xác định rõ quy mô, giá trị gia tăng, năng suất lao động và hiệu quả đầu tư, từ đó tạo cơ sở khoa học cho hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực.

Công nghiệp văn hóa có khả năng tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp ngày càng rõ nét vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Ảnh: Trần Huấn

Định hướng phát triển lĩnh vực này đã được xác lập rõ trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5-10 thương hiệu quốc gia; đến năm 2045, tỉ trọng đóng góp đạt khoảng 9% GDP.

Đây là những mục tiêu thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu, cần chuyển mạnh từ tư duy coi văn hóa chủ yếu là lĩnh vực thụ hưởng ngân sách sang nhận thức đầy đủ về khả năng tạo ra giá trị kinh tế của các nguồn lực văn hóa; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ sáng tạo, phát triển thị trường và thúc đẩy hợp tác công - tư.

Tuy nhiên, phát triển công nghiệp văn hóa không đồng nghĩa với thương mại hóa bằng mọi giá. Hiệu quả kinh tế cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc, bảo đảm chất lượng nghệ thuật và các giá trị nhân văn. Chỉ khi vừa tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh, vừa giữ được chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng, các ngành công nghiệp văn hóa mới có thể phát triển bền vững.

Với nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, thị trường trong nước rộng lớn, lực lượng sáng tạo ngày càng phát triển và cơ hội từ chuyển đổi số, Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp văn hóa thành một ngành kinh tế quan trọng.

Khi các giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh, được bảo vệ bằng hành lang pháp lý và kết nối hiệu quả với thị trường trong nước, quốc tế, công nghiệp văn hóa sẽ tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp ngày càng rõ nét vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.