* Đồng chí TRỊNH VĂN QUYẾT, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Mỗi địa phương xác định từ 1-3 sản phẩm, lĩnh vực văn hóa chủ lực

Đồng chí Trịnh Văn Quyết

Cần chuyển mạnh từ phát triển văn hóa sang phát triển kinh tế bằng văn hóa. Phải coi văn hóa ngang tầm với các lĩnh vực kinh tế, xã hội; là động lực tăng trưởng, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia. Văn hóa không đứng bên cạnh hay đi sau tăng trưởng mà phải trực tiếp tạo ra tăng trưởng thông qua sản phẩm, dịch vụ, việc làm, thu nhập, thị trường, thương hiệu và sức hút đầu tư. Mỗi địa phương cần xác định từ 1-3 sản phẩm, lĩnh vực văn hóa chủ lực gắn với lợi thế riêng về di sản, lễ hội, làng nghề, nghệ thuật; đưa các chỉ tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu văn hóa trên địa bàn để đo lường đóng góp vào GRDP của địa phương. Các địa phương cần tăng cường liên kết, hình thành chuỗi giá trị nhằm tạo ra giá trị lớn hơn. Phát huy giá trị di sản phải tạo ra giá trị gia tăng, có nguồn lực để đầu tư trở lại cho bảo tồn và quảng bá di sản. Cùng với đó, phải kết hợp bảo tồn, phát triển các lĩnh vực văn hóa với truyền thông để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. (Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại buổi làm việc với các cơ quan về phát huy vai trò của văn hóa, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ngày 17-9, tại Hà Nội)

* PGS-TS LÂM NHÂN, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM:

Đưa văn hóa vào “đường băng” khởi nghiệp sáng tạo

PGS-TS Lâm Nhân

TPHCM sở hữu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động hàng đầu cả nước. Thành phố có chương trình hỗ trợ hàng trăm dự án đến năm 2028, qua 3 giai đoạn tiền ươm tạo, ươm tạo và tăng tốc.

Tuy nhiên, danh mục lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ hiện tập trung vào thương mại điện tử, công nghệ tài chính, logistics, công nghệ giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số. Văn hóa nghệ thuật chưa có tên trực tiếp trong danh mục này. Đây là khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trong khi chờ cơ chế riêng các dự án văn hóa có thể lồng ghép vào các lĩnh vực được ưu tiên, như văn hóa - nghệ thuật gắn với công nghệ giáo dục, phát triển bền vững hay chuyển đổi số.

Dự án cần đáp ứng các tiêu chí về tính sáng tạo, năng lực thực hiện, thị trường tiềm năng, ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh. Quan trọng hơn, khởi nghiệp văn hóa phải được ươm tạo trong một hệ sinh thái đầy đủ, từ chính sách, vốn đầu tư mạo hiểm, nhà trường đến cộng đồng.

* Luật sư VÕ TRUNG TÍN, Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam:

Để tài sản trí tuệ thành “vốn” thật của công nghiệp văn hóa

Luật sư Võ Trung Tín

Công nghiệp văn hóa chỉ phát triển bền vững khi tài sản trí tuệ (IP) được nhìn nhận như một loại vốn thực thụ. Ưu tiên tiếp cận tín dụng cho sản xuất nội dung số và trò chơi điện tử, tạo cơ chế để Nhà nước đồng đầu tư mà không làm thay thị trường... là những hướng đi đúng để khơi thông dòng vốn cho ngành.

Tuy nhiên, muốn IP có thể định giá, giao dịch và thế chấp được, cần hạ tầng vận hành đồng bộ. Trước hết, hệ thống mã định danh phải công nhận những mã quốc tế mà ngành nội dung đang dùng. Hệ thống này phải kế thừa dữ liệu đăng ký quyền tác giả hiện có. Nếu cấp mã song song, dữ liệu trong nước sẽ lệch chuẩn với chuỗi phân phối toàn cầu, còn chủ thể quyền phải chịu chi phí tuân thủ gấp đôi.

Sàn giao dịch quyền sở hữu IP không thể chỉ xác thực danh tính người bán mà phải xác minh được chuỗi chuyển nhượng quyền. Phần lớn tranh chấp bản quyền thời gian qua bắt nguồn từ việc một bên tự nhận quyền nhưng không chứng minh được. Khi dùng IP để vay vốn, nên để tổ chức tín dụng tự quyết định có thẩm định giá hay không, tránh đội chi phí cho mỗi khoản vay.

Trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, quyền từ chối cho dùng tác phẩm để huấn luyện máy học phải được thể hiện bằng phương thức máy đọc được. Đi kèm là nghĩa vụ công bố nguồn dữ liệu huấn luyện. Cuối cùng, chính sách ưu đãi thuế cho nhân lực chất lượng cao cần áp dụng cùng một mức, không phân biệt quốc tịch hay nơi cư trú. Có như vậy, nghệ sĩ trong nước mới không bị thiệt thòi ngay trên sân nhà.

* Ông NGUYỄN TIẾN HUY, Nhà sáng lập - Tổng Giám đốc Pencil Group:

Cần một “nhạc trưởng” cho kinh tế sáng tạo

Ông Nguyễn Tiến Huy

Công nghiệp sáng tạo không chỉ tạo ra giá trị trực tiếp mà còn lan tỏa sang quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và nhiều ngành sản xuất, dịch vụ khác. Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, có nguồn nhân lực dồi dào, TPHCM hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sáng tạo tầm khu vực.

Kinh nghiệm của Thái Lan rất đáng tham khảo: thành lập Cơ quan kinh tế sáng tạo để tích hợp các ngành nghề, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối tri thức và văn hóa với sản xuất.

Trung tâm Sáng tạo và thiết kế Thái Lan cung cấp hạ tầng và tri thức, góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao. Indonesia cũng có những không gian mở như Rumah Sanur, nơi nghệ sĩ, nhà sáng tạo và doanh nhân cùng kết nối.

TPHCM cần những tổ hợp sáng tạo vận hành theo chuỗi khép kín: khơi nguồn ý tưởng, hợp tác phát triển, mở rộng kết nối và tạo nguồn thu. Ở đó, nhà sáng tạo được hỗ trợ không gian làm việc, kết nối xưởng sản xuất, đào tạo, quản lý dự án, tài chính và kênh phân phối trực tuyến lẫn trực tiếp.

Các chương trình trao đổi với mạng lưới sáng tạo ở Thái Lan, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ giúp nhà sáng tạo Việt tiệm cận chuẩn mực khu vực. Hợp tác công - tư là lời giải phù hợp. Nhà nước hỗ trợ hạ tầng và chính sách, doanh nghiệp đầu tư công nghệ và nội dung, hai bên cùng chia sẻ rủi ro và lợi ích.

Cơ quan quản lý văn hóa giữ vai trò định hướng, làm cầu nối và giám sát, để các dự án vừa hiệu quả về kinh tế, vừa gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa.

* Nhạc sĩ - Nhà sản xuất HUY TUẤN:

Làm chủ IP bản địa để vươn tầm khu vực

Nhạc sĩ Huy Tuấn

Nhìn vào bức tranh sôi động của thị trường biểu diễn Việt Nam trong 2 năm qua, có thể khẳng định thị trường đang tiến tới tư duy của nền công nghiệp giải trí thực thụ. Để sự bùng nổ này không chỉ là những cơn sốt, điều cốt lõi là phải xây dựng được một hệ sinh thái kinh tế giải trí đồng bộ.

Ở đó, trung tâm của sự vận hành chính là khả năng kiến tạo và khai thác IP văn hóa. Thực tế từ các chuỗi chương trình truyền hình âm nhạc lớn thời gian qua cho thấy, khi một nội dung được định vị thành thương hiệu IP có bản sắc, vòng đời không kết thúc khi tập cuối lên sóng mà tiếp tục sinh lời qua chuỗi concert lưu diễn, bản quyền nhạc số, bán vật phẩm lưu niệm, các hợp đồng khai thác thương mại nghệ sĩ...

Thay vì phụ thuộc vào việc nhập khẩu format hay làm lại những sản phẩm nước ngoài, nếu làm chủ được IP mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, chúng ta có thể nghĩ tới việc “xuất khẩu” những chương trình giải trí, nghệ sĩ và tạo ra năng lực cạnh tranh bền vững trên bản đồ khu vực.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, hạ tầng phục vụ tổ chức những sự kiện biểu diễn giải trí lớn tại TPHCM và các tỉnh, thành phố còn thiếu và yếu. Bên cạnh đó, rất cần có cơ chế phối hợp liên ngành liền mạch giữa văn hóa, du lịch và doanh nghiệp.

Khi những điểm nghẽn về hạ tầng, bản quyền và dòng vốn được tháo gỡ, kết hợp với nội lực sáng tạo đang rất dồi dào của thế hệ nghệ sĩ trẻ, sự phát triển lớn mạnh của các công ty, đơn vị sản xuất..., kinh tế giải trí Việt Nam hoàn toàn đủ sức chuyển mình từ "tiềm năng" thành một ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế đất nước.