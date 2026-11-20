Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến, phát biểu chỉ đạo tại buổi vinh danh. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Chiều 20/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ vinh danh các điển hình tiêu biểu trong sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I năm 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến dự buổi lễ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân năm đầu tiên kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của toàn ngành và đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng chí đề nghị ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; cụ thể hóa hệ giá trị, chuẩn mực con người Tây Ninh thành quy tắc ứng xử trong đời sống hằng ngày. Đồng thời, xây dựng văn hóa trong Đảng, hệ thống chính trị, công vụ, gia đình và cộng đồng; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nhân rộng các mô hình hiệu quả từ cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bảo tồn di sản, quảng bá nghệ thuật và du lịch; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch xanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cần hướng về cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Trần Anh Minh cho biết, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành với sự ra đời của Nghị quyết số 80, thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dấu mốc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Theo ông Trần Anh Minh, năm 2026, toàn ngành chuyển đổi tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, kiến tạo phát triển thông qua tham mưu ban hành 19 văn bản quan trọng. Môi trường văn hóa có những chuyển biến tích cực; tỉnh có 2 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Công nghiệp văn hóa khởi sắc với doanh thu ước đạt 10.400 tỷ đồng, đóng góp khoảng 3,6% GRDP toàn tỉnh.

Trong lĩnh vực thể thao, Tây Ninh đạt 956 huy chương, bằng 185,63% kế hoạch. Đáng chú ý, các vận động viên Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Thị Tường và Võ Thị Kim Duyên giành 4 huy chương vàng thế giới. Du lịch tiếp tục tăng trưởng, doanh thu ước đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ. Hoạt động báo chí, truyền thông tiếp tục phát huy vai trò dòng chủ lưu thông tin, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi vinh danh điển hình tiêu biểu trong sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh lần thứ nhất năm- 2026. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về hạ tầng và thiết chế văn hóa, thể thao. Tỉnh chưa có Bảo tàng và Thư viện tỉnh tương xứng với yêu cầu phát triển. Cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ và Đoàn Xiếc Long An xuống cấp. Địa phương còn thiếu sân thi đấu đạt chuẩn và 112 cụm truyền thanh cơ sở lạc hậu. Trước yêu cầu mới, ngành tập trung triển khai 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.