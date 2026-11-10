Công nghiệp văn hóa: Không đầu tư dàn trải, tập trung vào lĩnh vực có sức cạnh tranh

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 10/11, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Dự án Luật Công nghiệp văn hóa.

Sau khi nghe các đại biểu góp ý, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: QH

Ưu đãi sản phẩm mang bản sắc Việt

Về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và chính sách của Nhà nước theo hướng bao quát đầy đủ các hoạt động, chủ thể tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan.

Theo Bộ trưởng, cần làm rõ công nghiệp văn hóa là hoạt động kinh tế dựa trên các giá trị văn hóa, sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ, gắn với chuỗi giá trị từ sáng tạo đến tái đầu tư. Đồng thời, làm rõ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và hỗ trợ của Nhà nước, chuyển từ chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang tạo lập môi trường, điều kiện và động lực phát triển.

Các chính sách về thuế, tín dụng, đất đai, hợp tác công tư, khai thác và sử dụng tài sản công được thiết kế nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Dự thảo cũng có chính sách ưu đãi đối với sản phẩm mang giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam và sản phẩm trọng điểm, tập trung nguồn lực cho những sản phẩm có sức cạnh tranh, sức lan tỏa.

Mục tiêu là tạo cơ sở để công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, về việc lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết một số đại biểu, trong đó có đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng), đã có ý kiến về nội dung này.

Theo Bộ trưởng, dự thảo luật tạo khung pháp lý mới cho 10 lĩnh vực và giao Chính phủ lựa chọn, quyết định lĩnh vực ưu tiên trong từng giai đoạn cụ thể.

Dẫn chứng thực tế, Bộ trưởng cho biết du lịch văn hóa hiện chiếm hơn 20% tỷ trọng công nghiệp văn hóa. Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt việc tập trung phát triển ngành du lịch và di sản văn hóa.

Tương tự, Nghị quyết 28 về phát triển văn hóa Việt Nam cũng xác định một số lĩnh vực ưu tiên như trò chơi điện tử, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn.

"Đây là những vấn đề đề nghị Quốc hội giao thẩm quyền Chính phủ thẩm quyền và trách nhiệm xác định lĩnh vực ưu tiên, từ đó xác định nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực này", Bộ trưởng nêu rõ.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm thủ tục

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết mục tiêu lớn của lần sửa đổi này là bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ở địa phương.

Theo Bộ trưởng, trong các lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, điện ảnh và di sản văn hóa, phương án phân cấp cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực và điều kiện thực hiện của địa phương.

Đối với những nhiệm vụ có tính chất liên ngành, liên vùng, yêu cầu chuyên môn sâu, dự thảo luật tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Về các nội dung cần cụ thể hóa trong văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, Bộ trưởng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo hoàn thiện theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi; không đặt thêm điều kiện, hồ sơ, thủ tục hành chính, không làm phát sinh chi phí không cần thiết cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với những chính sách mới cần nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện các luật chuyên ngành, Bộ trưởng thông tin, Chính phủ đã dự kiến một số dự án luật trong kế hoạch xây dựng pháp luật thời gian tới. Trong đó, ngay năm 2027 sẽ sửa đổi toàn diện Luật Du lịch.

Dự án luật lần này chỉ tập trung giải quyết những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, trọng tâm là phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn.

Những chính sách mới có phạm vi tác động rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật, nguồn lực thực hiện hoặc làm phát sinh quyền, nghĩa vụ mới cần được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đánh giá tác động đầy đủ trước khi đề xuất sửa đổi, bổ sung.