Công nghiệp văn hóa: Khơi nguồn sáng tạo, giữ gốc di sản
Di sản là nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng khi đưa vào khai thác, những giá trị ấy phải được gìn giữ và cộng đồng nắm giữ di sản phải được hưởng lợi. Đây là vấn đề được các đại biểu quan tâm tại phiên thảo luận ở hội trường sáng 10/11 về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Nhiều ý kiến đề nghị chính sách phải tạo điều kiện cho người làm nghề, doanh nghiệp phát huy sức sáng tạo, đưa văn hóa trở thành nguồn lực kinh tế gắn với bảo vệ bản sắc dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-nghiep-van-hoa-khoi-nguon-sang-tao-giu-goc-di-san-246261110142514141.htm