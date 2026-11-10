Công nghiệp văn hóa: Khơi nguồn sáng tạo, giữ gốc di sản

Ngày 10-11, tại Hoàng cung Nhật Bản, Nhật hoàng Naruhito đã trao Huân chương Mặt trời mọc hạng Nhất Đại thập tự tặng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và Huân chương Mặt trời mọc có ngôi sao vàng và bạc tặng nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Trước đó, ngày 3-11, Chính phủ Nhật Bản đã công bố quyết định trao tặng các huân chương nói trên.