Ngày 23/11, UBND Tp Huế tổ chức Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Huế và Đề án tổ chức Festival Huế cùng các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2026–2030

Sở hữu 8 danh hiệu UNESCO cùng kho tàng di sản văn hóa đặc sắc, Tp. Huế đang từng bước chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực kinh tế. Hai đề án mới được công bố mở ra định hướng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với Festival Huế, đổi mới sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội và phát triển bền vững.

Ngày 23/11, UBND Tp Huế tổ chức Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả kinh tế di sản, đưa văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới.

Phát huy kinh tế di sản, hình thành không gian sáng tạo mang bản sắc Huế

Với 8 danh hiệu được UNESCO vinh danh cùng hệ thống di tích, kiến trúc, cảnh quan, làng nghề, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống, Huế có lợi thế đặc biệt để phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, việc khai thác các giá trị di sản vẫn chủ yếu tập trung vào hoạt động tham quan, sản phẩm thương mại hóa chưa phong phú, thiếu doanh nghiệp đầu tàu và những trải nghiệm ban đêm có khả năng tạo nguồn thu thường xuyên.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, thành phố xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực tăng trưởng mới. Từ định hướng này, Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa lựa chọn 6 nhóm ngành ưu tiên: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài, ẩm thực và phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo.

Điểm đáng chú ý là di sản không chỉ được xem như tài nguyên phục vụ du lịch mà còn trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho các ngành sáng tạo, thiết kế, nghệ thuật và công nghiệp số. Cách tiếp cận này góp phần hình thành chuỗi giá trị liên kết từ bảo tồn, sáng tạo, sản xuất đến phân phối và thương mại hóa sản phẩm.

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Đến năm 2030, Huế đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP, tăng trưởng bình quân 10%/năm; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp văn hóa tăng 7%/năm, sản phẩm công nghiệp văn hóa số tăng 12–15%/năm. Thành phố phấn đấu hình thành 5–7 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu và ít nhất 3 trung tâm hoặc không gian sáng tạo. Tầm nhìn đến năm 2045, lĩnh vực này được kỳ vọng đóng góp trên 20% GRDP.

Những mục tiêu trên có cơ sở từ đà tăng trưởng dịch vụ và du lịch. Trong 10 tháng đầu năm 2026, khu vực dịch vụ của Huế tăng 9,06%, chiếm khoảng 51,8% cơ cấu kinh tế; thành phố đón hơn 6,9 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 16.790 tỷ đồng.

Kết nối sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Song hành với công nghiệp văn hóa, Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại thành phố Huế giai đoạn 2026 – 2030 hướng đến xây dựng tối thiểu 4 sự kiện định kỳ mang thương hiệu sở hữu trí tuệ (IP), có tầm vóc khu vực và sức lan tỏa quốc tế; đồng thời tổ chức mới 3-4 sự kiện hoặc giải đấu cấp quốc gia, quốc tế đến năm 2030.

Thành phố kỳ vọng tăng tối thiểu 30% lượng khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm 20–25%; doanh thu dịch vụ du lịch trong thời gian diễn ra sự kiện tăng bình quân 15–20%/năm và tạo khoảng 1.000 việc làm mới mỗi năm.

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Từ năm 2027, nhiều chương trình mới dự kiến được triển khai như chương trình truyền hình thực tế The Hue Creators quảng bá trải nghiệm di sản trên nền tảng số; Tuần lễ Festival quốc tế Huế từ ngày 6–10/6; Lễ hội Ánh sáng quốc tế dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 13/6/2027 tại không gian sông Hương, cầu Trường Tiền và Tuần lễ Âm nhạc và di sản quốc tế Huế từ ngày 28/8 đến 1/9.

Các lễ hội, sự kiện quen thuộc như Lễ hội vật làng Sình, Sóng nước Tam Giang, Tuần lễ Áo dài Huế, Huế - Kinh đô ẩm thực, Hue Amazing Marathon và Liên hoan Trà quốc tế tiếp tục được duy trì, nâng tầm. Qua đó, Huế hướng đến kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu, giảm tính thời vụ và tạo thêm cơ hội sinh kế cho người dân.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến thí điểm khai thác giá trị di sản tại Quần thể di tích Cố đô Huế giai đoạn 2027–2035, với các sản phẩm ban đêm tại Đại Nội như Dạ yến Hoàng Cung, biểu diễn thực cảnh, trải nghiệm Thái Y Viện, cổ phục và ẩm thực. Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công nghiệp văn hóa tại Khu đô thị mới An Vân Dương cũng được định hướng triển khai, tập trung số hóa di sản, xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển du lịch thông minh.

Cùng với đó, Huế nghiên cứu kêu gọi đầu tư tại nhà máy xi măng Long Thọ cũ, hồ Thủy Tiên, khu vực Đồn Mang Cá và không gian biểu diễn thực cảnh tại Hổ Quyền.

Về nguồn lực, kinh phí khái toán tổ chức Festival và các sự kiện văn hóa, thể thao trong một năm là 290,64 tỷ đồng; trong đó, xã hội hóa dự kiến 228,69 tỷ đồng, chiếm 79%, ngân sách nhà nước 59,6 tỷ đồng, chiếm 21%. Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố, các sở, ngành, Đại học Huế và doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không, đường sắt, truyền thông, công nghệ, biểu diễn đã được ký kết tại hội nghị.

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Định hướng lấy ngân sách nhà nước làm vốn mồi, doanh nghiệp và cộng đồng làm chủ thể sáng tạo, đầu tư và tổ chức sản xuất cho thấy quyết tâm mở rộng không gian phát triển văn hóa theo hướng xã hội hóa. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược không chỉ được đo bằng số lượng lễ hội, lượng khách hay doanh thu, mà còn ở năng lực bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc, bảo vệ cảnh quan và bảo đảm lợi ích của cộng đồng địa phương.

Khi di sản được tôn trọng, sáng tạo được khuyến khích và người dân thực sự tham gia vào chuỗi giá trị, công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tạo việc làm và củng cố bản sắc đô thị di sản. Đây chính là nền tảng để Huế hiện thực hóa khát vọng phát triển kinh tế xanh, sáng tạo, hài hòa giữa bảo tồn và tăng trưởng, hướng tới tương lai phát triển bền vững./.