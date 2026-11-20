Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn. Một bộ phim thành công có thể mở ra thị trường cho du lịch, thời trang, ẩm thực và các sản phẩm sáng tạo khác. Một chương trình biểu diễn được đầu tư bài bản có thể tạo nên chuỗi giá trị từ nghệ thuật. Chỉ với 2 đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội gần đây đã tạo nên “cơn sốt” thu hút khoảng 90.000 khán giả, góp phần mang lại doanh thu du lịch ước tính khoảng 750 tỷ đồng. Con số này cho thấy sức hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn và hiệu ứng lan tỏa kinh tế mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, từ lưu trú, vận tải, ẩm thực đến thương mại và dịch vụ.

Điều này một lần nữa cho thấy, công nghiệp văn hóa không đơn thuần là phép cộng cơ học giữa hoạt động văn hóa và hoạt động kinh doanh. Đây thực sự là một hệ sinh thái kinh tế dựa trên sáng tạo, trong đó ý tưởng được phát triển thành sản phẩm, tài sản trí tuệ được khai thác thành giá trị thương mại và văn hóa đã trở thành lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, để những giá trị này không chỉ dừng lại ở tiềm năng hay hiệu ứng nhất thời từ các sự kiện lớn, mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, cần một hành lang pháp lý đồng bộ, cơ chế khuyến khích sáng tạo, bảo vệ và khai thác hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, cùng chiến lược đầu tư bài bản để hình thành hệ sinh thái và thị trường công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh. Đây cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Để tạo điều kiện phát triển công nghiệp văn hóa, dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đã đề xuất cơ chế đầu tư mạo hiểm. Theo đó, Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương và quỹ đầu tư có sử dụng vốn nhà nước được đầu tư vào doanh nghiệp, dự án trong các ngành công nghiệp văn hóa. Quy định này đã gỡ nút thắt lớn về vấn đề tài chính, bởi đây là lĩnh vực có tính đặc thù cao, nhiều ý tưởng sáng tạo cần vốn đầu tư ban đầu lớn, thời gian thu hồi vốn dài, trong khi khả năng thành công và thương mại hóa sản phẩm không dễ có thể dự liệu. Chính vì vậy, các dự án văn hóa, sáng tạo thường khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng truyền thống. Cơ chế đầu tư mạo hiểm được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào những ý tưởng mới, sản phẩm có giá trị sáng tạo và tiềm năng thị trường, qua đó khơi thông nguồn lực và thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật thiết kế nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa; hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa và hoạt động sản xuất, cung cấp sản phẩm công nghiệp văn hóa. Đáng chú ý, dự thảo Luật quy định hỗ trợ chi phí sản xuất cho các dự án công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ, ưu đãi đối với cơ sở công nghiệp văn hóa không vì mục tiêu lợi nhuận. Những quy định này cho thấy cách tiếp cận tương đối toàn diện của dự thảo Luật, qua đó không chỉ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất mà còn thúc đẩy sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả nguồn lực cần xác định rõ tiêu chí lựa chọn dự án, phạm vi sử dụng vốn và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Cùng với đó, cần có cơ chế giám sát, đánh giá minh bạch, đồng thời phân định rõ rủi ro khách quan trong đầu tư với hành vi vi phạm, trục lợi, tránh tâm lý e ngại trách nhiệm khiến chính sách khó đi vào cuộc sống.

Khi nguồn lực được phân bổ đúng trọng tâm, những giá trị văn hóa đặc sắc sẽ không chỉ được gìn giữ, bảo tồn mà còn có cơ hội chuyển hóa thành sản phẩm sáng tạo có thương hiệu, có giá trị, sức cạnh tranh, và nguồn thu bền vững. Vì vậy, việc hoàn thiện Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng sẽ tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ, khơi thông các nguồn lực xã hội và kiến tạo hệ sinh thái phát triển, đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng mới của đất nước.