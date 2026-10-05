Công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng của Đà Nẵng

Trong quý III năm 2026, giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,77%, cao hơn mức tăng 11,43% của 9 tháng năm 2026, cho thấy tốc độ tăng trưởng của khu vực có xu hướng cải thiện trong quý III. Diễn biến này chủ yếu gắn với sự tăng trưởng khá của ngành xây dựng và hoạt động sản xuất công nghiệp.

Trong đó, giá trị tăng thêm ngành xây dựng tăng 24,32%, cao hơn đáng kể tốc độ tăng của công nghiệp, tiếp tục cho thấy hoạt động xây dựng đang là điểm tăng trưởng nổi bật của khu vực. Trong công nghiệp, giá trị tăng thêm tăng 9,9%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,64%, cao hơn tốc độ tăng chung của toàn ngành công nghiệp, phản ánh hoạt động sản xuất chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Ngược lại, khai khoáng giảm 7,73% phần nào hạn chế mức tăng chung của khu vực này.

Tính chung 9 tháng qua, giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 11,43%. Trong đó, ngành xây dựng tăng 22,26%, tiếp tục duy trì mức tăng cao; ngành công nghiệp tăng 8,84%.

Xét trong nội bộ ngành công nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,78%, cao hơn tốc độ tăng chung của ngành công nghiệp. Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,83%, trong khi sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,97%. Riêng ngành khai khoáng giảm mạnh 40,75%, là yếu tố bất lợi đáng lưu ý đối với tăng trưởng chung của khu vực công nghiệp.