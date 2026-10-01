Công nghiệp ​​và xây dựng - động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế Đồng Nai

Khu công nghiệp Amata ở Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Thống kê thành phố Đồng Nai, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 quý 3/2026 ước tăng 10,21% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy hoạt động kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Trong quý 3, khu vực công nghiệp ​​và xây dựng tăng 12,49%, đóng góp 6,94 điểm phần trăm, chiếm khoảng 67,93% mức tăng trưởng chung, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế thành phố.

Khu vực dịch vụ tăng 9,51%, đóng góp 2,42 điể​​m phần trăm, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,69%, đóng góp 0,60 điểm phần trăm, tiếp tục duy trì sản xuất, bảo đảm nguồn cung nông sản và góp phần ổn định đời sống, sinh kế của người dân.

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,08%, đóng góp 0,25 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của GRDP.

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP ước tăng 10,01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,14%, đóng góp 6,59 điểm phần trăm, tương đương khoảng 65,82% mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 8,98%, đóng góp 2,35 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,82%, đóng góp 0,63 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,80%, đóng góp 0,44 điểm phần trăm.

Kết quả trên cho thấy các khu vực kinh tế chủ yếu trên địa bàn tiếp tục duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp.

Theo Thống kê thành phố Đồng Nai, quy mô GRDP 9 tháng năm 2026 theo giá hiện hành ước đạt 552.118 tỷ đồng, tăng thêm 66.594 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo khu vực kinh tế, giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 40.727 tỷ đồng, chiếm phần lớn mức tăng quy mô GRDP; khu vực dịch vụ tăng thêm 17.461 tỷ đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng thêm 5.058 tỷ đồng. Quy mô theo giá hiện hành được mở rộng, cùng với mức tăng trưởng theo giá so sánh đạt 10,01%, cho thấy nền kinh tế thành phố tiếp tục phát triển.

Về cơ cấu kinh tế, 9 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 55,31%; khu vực dịch vụ chiếm 26,41%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,90%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,38%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục cho thấy công nghiệp và xây dựng giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong GRDP của thành phố; khu vực dịch vụ duy trì vai trò quan trọng trong hỗ trợ hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục góp phần duy trì sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung nông sản và phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình, dự án, đồng thời tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ, kích cầu tiêu dùng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần duy trì động lực tăng trưởng, tạo cơ sở thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội trong quý 4 và cả năm 2026./.