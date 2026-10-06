Công nghiệp TP.HCM tăng 10,9%, doanh nghiệp kỳ vọng bứt tốc quý IV

Công nghiệp TP.HCM tăng trưởng 10,9% sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9/2026 của TP.HCM tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, IIP của thành phố tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi duy trì mức tăng cao hơn bình quân chung toàn ngành. Ở cấp ngành II, hầu hết các ngành có IIP 9 tháng đều tăng so với cùng kỳ; một số ngành tăng trên 20% như sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị; in, sao chép bản ghi các loại.

IIP của 4 ngành công nghiệp trọng điểm 9 tháng tăng 10,8% so với cùng kỳ, trong khi 3 ngành công nghiệp truyền thống tăng 4%.

Thị trường lao động trong khu vực sản xuất công nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Số lượng lao động tháng 9 tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ; tính chung 9 tháng tăng 2% so với cùng kỳ.

Theo khảo sát cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp, triển vọng quý IV/2026 được đánh giá tích cực hơn quý III. Có 36,4% doanh nghiệp nhận định sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn, 45,2% dự báo ổn định và 18,4% cho rằng khó khăn hơn.

Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn đối mặt với một số yếu tố gây sức ép, trong đó cạnh tranh của hàng trong nước ở mức 50%, nhu cầu thị trường trong nước thấp 45,9% và lãi suất vay vốn cao 37,8%.

Để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, Sở Công Thương TP.HCM dự kiến tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm và sự kiện xúc tiến thương mại từ nay đến cuối năm. Thành phố đồng thời triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2026, tập trung vào mở rộng thị trường, tiếp cận vốn vay ưu đãi, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp với khách hàng.