Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI) thoái vốn bất thành tại VietABank

Giao dịch thoái vốn của cổ đông tổ chức không trọn vẹn

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (mã chứng khoán: CCI) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Việt Á (mã chứng khoán: VAB). Cụ thể, tổ chức này chỉ bán ra thành công 856.821 cổ phiếu VAB trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2026 đến ngày 9/10/2026. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch như kế hoạch được đưa ra là do mức giá trên thị trường không đạt kỳ vọng của nhà đầu tư. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu VAB do doanh nghiệp này sở hữu giảm từ mức hơn 9 triệu đơn vị xuống còn gần 8,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 1% xuống còn 0,9% vốn điều lệ ngân hàng.

Việc thoái vốn của tổ chức này thu hút sự chú ý khi ông Phan Văn Tới hiện đang đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp và chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại VietABank.

Huy động hơn nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu để tăng vốn cấp 2

Cùng thời điểm với các biến động cơ cấu cổ đông, VietABank đang tiến hành đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 theo giấy chứng nhận được cấp từ cuối tháng 6 năm 2026. Tổ chức tín dụng này sẽ phân phối hơn 11,7 triệu trái phiếu mang mã VABC12602. Khối lượng này bao gồm hơn 5,7 triệu trái phiếu chưa phân phối hết từ đợt 1 và 6 triệu trái phiếu của đợt 2. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và đáp ứng đủ các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Với mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị, tổng giá trị huy động dự kiến đạt gần 1.174,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, áp dụng mức lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3,5% mỗi năm, kỳ hạn trả lãi định kỳ một năm một lần. Nhà đầu tư tham gia được yêu cầu đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương giá trị 10 triệu đồng.

Thời gian nhận đăng ký và tiền mua được ấn định từ ngày 30/9/2026 đến ngày 30/10/2026. Nguồn vốn thu về từ đợt phát hành sẽ được phân bổ cho các mục tiêu tăng vốn cấp 2, mở rộng quy mô vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng cho nền kinh tế, tập trung ưu tiên cho các dự án đầu tư trung và dài hạn.