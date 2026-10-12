Công nghiệp quý IV/2026: Tăng công suất nhà máy tạo lực đẩy tăng trưởng

Khu công nghiệp Alumin Nhân Cơ góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho Lâm Đồng

IIP chưa theo kịp kịch bản

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, sản xuất công nghiệp của tỉnh duy trì tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026, nhưng kết quả chưa đáp ứng kịch bản đề ra. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,96% so với cùng kỳ 2025, thấp hơn mức tăng 12,9% theo kịch bản, mục tiêu cả năm là 15,58%.

Theo ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng, trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 10%, quý IV chịu áp lực lớn do tăng trưởng quý III và 9 tháng chưa đạt kịch bản chung. Do đó, công nghiệp được xác định là những lĩnh vực cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung.

Trong số các nguồn lực được kỳ vọng bổ sung cho sản xuất công nghiệp có 29 dự án chế biến, chế tạo, với tổng vốn đầu tư gần 25.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức đóng góp trong quý IV phụ thuộc vào tiến độ triển khai và khả năng tạo sản lượng của từng dự án.

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, đến nay, hầu hết sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì tăng trưởng. Một số dự án mới đi vào hoạt động hoặc tăng công suất, bước đầu bổ sung năng lực sản xuất cho các ngành luyện kim, cơ khí, giày dép, may mặc và công nghiệp hỗ trợ.

“Tăng trưởng công nghiệp quý IV phụ thuộc vào khả năng duy trì, tăng sản lượng của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực; sản lượng thực tế của Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông; tiến độ vận hành các dự án mới trong các lĩnh vực bô xít, alumin, năng lượng, chế biến, chế tạo…”, ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương cho biết.

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Vốn đầu tư và công suất thiết kế chưa phản ánh đầy đủ mức đóng góp vào tăng trưởng. Bởi nhà máy cần thời gian chạy thử, hoàn thiện quy trình, ổn định nguyên liệu trước khi đạt công suất thiết kế. Vì vậy, tiến độ vận hành và sản lượng thực tế sẽ quyết định mức đóng góp vào IIP trong những tháng cuối năm.

Tạo động lực những tháng cuối năm

Để đạt mục tiêu IIP tăng 15,58% trong năm 2026, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cần đi cùng tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai. Các dự án đã hoàn thành, đang chạy thử cần được hỗ trợ xử lý kịp thời các vấn đề về thủ tục, hạ tầng, điện, nguyên liệu và lao động để sớm ổn định sản xuất. Với các dự án dự kiến vận hành cuối năm, cần theo sát tiến độ triển khai và khả năng đưa nhà máy vào hoạt động đúng kế hoạch.

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Đối với các ngành công nghiệp chủ lực, tỉnh tập trung nâng công suất Nhà máy Alumin Nhân Cơ và Tân Rai, hoàn thiện thủ tục đầu tư tổ hợp bô xít - alumin - nhôm. Khả năng đóng góp vào tăng trưởng phụ thuộc vào tiến độ triển khai và sản lượng thực tế.

Đối với 6 dự án điện gió của tỉnh, có tổng công suất khoảng 459,7 MW, nhưng còn phụ thuộc việc tháo gỡ vướng mắc liên quan quy hoạch dự trữ hoặc khai thác khoáng sản. Do đó, công suất dự kiến của các dự án này chưa thể mặc nhiên tính thành sản lượng điện tăng thêm trong quý IV.

Về hạ tầng, Lâm Đồng có 23 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và 44 cụm đã quy hoạch cần xúc tiến đầu tư. Trước mắt, việc hỗ trợ các dự án đủ điều kiện đi vào hoạt động, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng và tăng tỷ lệ lấp đầy tại các khu, cụm công nghiệp đang khai thác sẽ tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Theo ông Nguyễn Bá Út, mục tiêu IIP tăng 15,58% trong năm 2026 vẫn là thách thức. Trong quý IV, tiến độ vận hành và khả năng nâng công suất của các doanh nghiệp chủ lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức đóng góp của các dự án vào IIP trong những tháng cuối năm.

Phần lớn dự án trọng điểm hiện nay tập trung vào lĩnh vực công nghiệp năng lượng và các mỏ hiện có, được kỳ vọng tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh