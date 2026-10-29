Công nghiệp quốc phòng 29/10: Bồ Đào Nha nâng cấp xe tăng Leopard-2A6

Ethiopia tiếp nhận Su-35, dự kiến nhận hệ thống S-400 của Nga

Tập đoàn quốc doanh Rosoboronexport của Nga vừa bàn giao lô máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ Su-35S cho Ethiopia. Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã công bố thông tin này với báo giới.

“Theo thỏa thuận sơ bộ với chính phủ Nga, hôm nay chúng tôi đã tiếp nhận 12 máy bay chiến đấu Su-35 đầu tiên”, ông Abiy Ahmed Ali viết trên X.

Thủ tướng Ethiopia cũng cho biết thêm rằng Ethiopia sẽ nhận được bốn khẩu đội hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

Vào tháng 8/2026, Tập đoàn nhà nước Rostec thông báo rằng Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) đã bàn giao một lô máy bay chiến đấu Su-35S cho Bộ Quốc phòng Nga. Sau khi thử nghiệm ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau, các máy bay chiến đấu đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm để trở về sân bay căn cứ.

Máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-35S. Nguồn: TASS

Trước đó, Giám đốc điều hành UAC, Vadim Badekha cho biết sản lượng máy bay chiến đấu ở Nga đã tăng gấp 4 đến 5 lần kể từ năm 2022.

Su-35S là dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 4++, kết hợp công nghệ tiên tiến với tính linh hoạt vượt trội. Được trang bị 2 động cơ AL-41F1S với vòi phun điều hướng lực đẩy, Su-35S có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2.25 (khoảng 2.780 km/giờ) và phạm vi hoạt động 3.600km. Máy bay được trang bị radar Irbis-E có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 400km, đồng thời theo dõi 30 mục tiêu và tấn công 8 mục tiêu cùng lúc. Hệ thống radar này cung cấp nhận thức tình huống vượt trội, mang lại lợi thế lớn cho phi công trong không chiến.

Hệ thống điện tử hàng không tích hợp khả năng định vị vệ tinh và liên kết dữ liệu, đảm bảo liên lạc liền mạch với các đơn vị mặt đất và trên không. Máy bay có thể mang theo tên lửa không đối không R-77 cho các cuộc tấn công tầm xa, bom dẫn đường KAB-500 cho các cuộc không kích chính xác và tên lửa chống hạm để tấn công các mục tiêu trên biển.

Hệ thống tác chiến điện tử Khibiny-M của Su-35S có khả năng gây nhiễu radar và hệ thống dẫn đường tên lửa của đối phương, giúp tăng cường khả năng sống sót. Trong các tình huống thực chiến, những tính năng này mang lại lợi thế trong các nhiệm vụ giành ưu thế trên không và sự linh hoạt trong tấn công mặt đất. So với các mẫu máy bay trước đó như Su-27, Su-35S có phạm vi hoạt động, tải trọng, và tích hợp cảm biến vượt trội, giải quyết các hạn chế về nhận thức tình huống và vũ khí.

Bồ Đào Nha nâng cấp xe tăng chiến đấu Leopard-2A6

Hội đồng Bộ trưởng Bồ Đào Nha đã phê duyệt khoản chi tiêu lên tới 82,35 triệu euro cho việc hiện đại hóa đội xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A6 cho Quân đội nước này.

Theo Infodefensa.com, chương trình này bao gồm 34 xe tăng. Việc hiện đại hóa giữa vòng đời (MLU) bao gồm đại tu toàn bộ xe, nâng cấp một số hệ thống, mua sắm các công cụ và thiết bị chuyên dụng, cung cấp tài liệu kỹ thuật và đào tạo kíp chiến đấu.

Xe tăng chiến đấu Leopard-2A6. Nguồn: Defense News

Theo một tuyên bố của chính phủ, chương trình này nhằm mục đích nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội và đảm bảo Bồ Đào Nha hoàn thành các cam kết của mình với NATO. Nhà thầu, thời gian hoàn thành và các hệ thống cụ thể sẽ được hiện đại hóa không được nêu rõ trong tuyên bố của chính phủ.

Năm 2007, Bồ Đào Nha mua 37 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A6 từ Lực lượng vũ trang Hà Lan, việc giao hàng hoàn tất trong giai đoạn 2008-2009. Năm 2023, Bồ Đào Nha đã viện trợ một số xe tăng Leopard-2A6 cho Ukraine.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 của Bồ Đào Nha đang phục vụ trong một lữ đoàn cơ giới đóng tại Santa Margarida. Năm xe tăng được triển khai tại Slovakia như một phần của lữ đoàn đa quốc gia NATO do Tây Ban Nha dẫn đầu tại trường huấn luyện Leste.

Hàn Quốc hoàn thành phát triển trực thăng tấn công hải quân

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã hoàn thành việc phát triển trực thăng tấn công riêng cho Thủy quân lục chiến với điểm nhấn là khả năng đối phó hiệu quả với UAV của đối phương.

Theo Renhap, dòng trực thăng mới được phát triển dựa trên phiên bản hải quân của trực thăng KUH-1 Surion với tên gọi là MUH-1 Marineon.

Trực thăng tấn công hải quân MUH-1 Marineon. Nguồn: DAPA

Trực thăng được trang bị hệ thống vũ khí cho các hoạt động đổ bộ, bao gồm tên lửa không đối đất, rocket có điều khiển và không điều khiển và súng máy hạng nặng. Dự án phát triển trực thăng tấn công này với kinh phí 450 tỷ won (337 triệu USD), đã bắt đầu vào năm 2022.

Theo các thông tin được công khai, máy bay trực thăng MUH-1 Marineon đã vượt qua các bài kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và nhận được chứng chỉ đủ điều kiện bay vào tháng 8/2026. Dự kiến, Hàn Quốc sẽ sản xuất lô trực thăng mới đầu tiên với khoảng ​​20 máy bay trong năm 2027.