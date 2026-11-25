Khu công nghiệp số 5, tỉnh Hưng Yên. (Nguồn internet)

Sản xuất tăng, thêm nhiều dự án công nghiệp mới

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng năm 2026 tăng 15,64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,05%, tiếp tục là ngành có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Riêng tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,21% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp duy trì mức tăng sản lượng, nhất là trong các lĩnh vực cơ khí, thiết bị điện, điện tử và may mặc.

Theo số liệu thống kê, sản lượng máy làm vườn của Công ty TNHH Greenworks Việt Nam trong tháng 10 tăng 408,79% so với cùng kỳ; Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long tăng 173,89%; Công ty TNHH Thiết bị điện LiOA tăng 108,08%.

Trong tháng 10, Nhà máy Spectre Hưng Yên 2 tại Khu công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình, được khánh thành và đưa vào hoạt động. Đây là nhà máy may công nghệ cao của Tập đoàn Spectre (Đan Mạch), góp phần bổ sung năng lực sản xuất cho ngành may mặc trên địa bàn.

Không chỉ tăng về sản lượng, công nghiệp Hưng Yên còn ghi nhận sự mở rộng về quy mô đầu tư và số lượng dự án.

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, tỉnh đã thành lập mới 4 khu công nghiệp, gồm Liên Hà Thái - phân khu Nam (Green iP-3), Tân Dân, số 08 và số 10. Cùng thời gian, địa phương thành lập thêm 4 cụm công nghiệp: Hải Triều, Việt Bắc, Đông Đô và Đô Lương 2; điều chỉnh quyết định thành lập đối với 25 cụm công nghiệp.

Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, với hơn 2.072 ha đất tại các khu, cụm công nghiệp đã được giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai hạ tầng và tiếp nhận các dự án sản xuất.

Giám đốc Sở Công Thương Hưng Yên Vũ Thanh Vân cho biết, việc mở rộng quỹ đất công nghiệp gắn với tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giúp tỉnh có thêm điều kiện thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh.

Cùng với hạ tầng, dòng vốn đầu tư vào tỉnh tiếp tục tăng. Trong 10 tháng, Hưng Yên thu hút 262 dự án đầu tư mới và 179 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn. Tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 75.007,1 tỷ đồng và khoảng 2,074 tỷ USD.

Toàn tỉnh cũng ghi nhận hơn 4.300 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 46.000 tỷ đồng.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động thu hút đầu tư đang diễn ra song song với việc mở rộng quỹ đất và đưa thêm các cơ sở sản xuất vào hoạt động. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện hạ tầng, khả năng tiếp nhận dự án và hiệu quả sử dụng đất tại các khu, cụm công nghiệp vẫn là những vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

Tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, quản lý môi trường công nghiệp

Bên cạnh kết quả tăng trưởng, việc triển khai các dự án cụm công nghiệp tại Hưng Yên còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thu hút doanh nghiệp thứ cấp.

Vừa qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã họp nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình các dự án sản xuất ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp (CCN); Sở Công Thương báo cáo tình hình triển khai các dự án CCN trên địa bàn tỉnh; Quy chế quản lý CCN và Kế hoạch phát triển CCN tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026 - 2030.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh có 1.062 dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp, sử dụng tổng diện tích hơn 3.000 ha.

Một số dự án còn bất cập về quy hoạch, nằm xen kẽ trong khu dân cư, thiếu hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và gây áp lực lên hạ tầng giao thông.

Để giải quyết tình trạng này, Sở Tài chính đề xuất tiếp tục cho phép các dự án phù hợp quy hoạch, bảo đảm yêu cầu về môi trường được hoạt động dưới sự kiểm tra, giám sát. Đối với những dự án không phù hợp quy hoạch hoặc gây ô nhiễm thuộc diện phải di dời, cơ quan chuyên môn đề xuất xây dựng lộ trình chuyển vào khu, cụm công nghiệp, chậm nhất đến năm 2030.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành rà soát, phân loại dự án theo tính chất, ngành nghề và hiện trạng hoạt động để có phương án xử lý phù hợp. Việc sắp xếp các cơ sở sản xuất phải gắn với quy hoạch công nghiệp, đô thị, nông thôn và yêu cầu bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các cụm công nghiệp đã thành lập, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phân loại theo tiến độ thực hiện, xác định rõ những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư.

Các chủ đầu tư phải chủ động bố trí nguồn lực, đẩy nhanh thi công hạ tầng, đồng thời xúc tiến thu hút doanh nghiệp thứ cấp ngay trong quá trình triển khai dự án.

Theo Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 9/6/2026, Hưng Yên đặt mục tiêu trong năm 2026 xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên 1.000 ha khu công nghiệp và trên 500 ha cụm công nghiệp, với vốn đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng phấn đấu đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu các khu, cụm công nghiệp có dự án thứ cấp hoạt động phải hoàn thành hạ tầng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn; đồng thời chú trọng thu hút những dự án sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, cho rằng để duy trì tăng trưởng, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với việc thu hút thêm dự án, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp hiện hữu và giải quyết những bất cập về đất đai, môi trường là yêu cầu đặt ra đối với Hưng Yên trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11,5% trở lên. Với mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp 15,64% sau 10 tháng, việc duy trì tiến độ sản xuất, đưa các dự án mới vào hoạt động và tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm.

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