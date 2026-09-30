Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Nhận diện điểm nghẽn để tạo bước đột phá

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng chủ trì hội thảo.

Các đồng chí đồng chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng nâng cao năng lực sản xuất và năng lực công nghệ của nền kinh tế đất nước.

Trong yêu cầu đó, công nghiệp hỗ trợ không phải là một bộ phận thứ yếu của nền công nghiệp, mà là một trong những nền tảng hình thành năng lực công nghiệp quốc gia. Công nghiệp hỗ trợ càng phát triển, năng lực nội sinh của nền kinh tế càng được củng cố; giá trị tạo ra và giữ lại trong nước càng lớn; khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài càng cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu.

Bối cảnh thế giới hiện nay đang tạo ra cả thách thức và cơ hội mới đối với công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Do vậy, theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, cần nhìn nhận phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ từ phía cung, mà phải bắt đầu từ thị trường, đơn hàng và yêu cầu của các chuỗi giá trị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị đại biểu tập trung làm rõ: Những năng lực công nghiệp Việt Nam cần làm chủ; những điểm nghẽn đang cản trở doanh nghiệp Việt Nam nâng cấp vị trí trong chuỗi giá trị và cần được tháo gỡ ở thể chế, pháp luật, thị trường, vốn, công nghệ, nhân lực và hạ tầng; cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo...

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày tham luận, tham gia thảo luận với nội dung tập trung vào định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; chính sách phát triển; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; cũng như thực tiễn từ Phú Thọ, các doanh nghiệp...

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá, các ý kiến tại hội thảo cùng các tham luận trong kỷ yếu đã phác họa bức tranh tương đối toàn diện, đi sâu cả lý luận và thực tiễn phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu.

Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tới 5 chuyển đổi căn bản mà các cơ quan, bộ, ngành cần đổi mới mạnh mẽ trong cách tiếp cận phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đó là chuyển từ "nội địa hóa theo tỉ lệ" sang "làm chủ năng lực"; chuyển từ hỗ trợ dàn trải theo tên ngành sang tập trung theo chuỗi, theo công đoạn, theo những bài toán lớn của đất nước và hiệu quả đầu ra; chuyển từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, có điều kiện, có thời hạn; chuyển từ chú trọng "thu hút FDI" sang "sử dụng hiệu quả FDI", tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam; chuyển từ quản lý theo hoạt động sang quản lý theo kết quả. Nguồn lực ngân sách bỏ ra phải tạo thêm nhà cung ứng đạt chuẩn và thêm giá trị gia tăng trong nước.

Kết quả hội thảo sẽ được xây dựng thành tổng thuật báo cáo tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ; đồng thời làm cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và chương trình phát triển liên quan.