Mở rộng không gian phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tại hội thảo “Xúc tiến hợp tác đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ 2026” sáng 26/11 tại Hà Nội, bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội cho biết, thành phố xác định công nghiệp hỗ trợ là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính chủ động của ngành công nghiệp, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu, đồng thời gia tăng giá trị sản xuất trong nước.

Hà Nội đang tập trung phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp nhằm tạo mặt bằng và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Hiện thành phố có 10 khu công nghiệp đã thành lập và đang hoạt động, cùng Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Một số khu công nghiệp mới cũng đang được triển khai, trong đó có Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) giai đoạn 2, dự kiến khởi công vào cuối năm nay.

HANSSIP giai đoạn 1 đã thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao như máy chủ AI, thiết bị điện tử thông minh và cơ khí chính xác. Thành phố cũng thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chứng chỉ AS9100 trong lĩnh vực hàng không.

Bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội.

Bên cạnh hạ tầng, Hà Nội đang triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 và các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân. Các nhóm hỗ trợ tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp đang gặp khó như vốn, mặt bằng, công nghệ và thị trường, với mục tiêu hỗ trợ trực tiếp từ 200-500 lượt doanh nghiệp mỗi năm.

Tuy nhiên, từ góc độ doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra không chỉ là có thêm nhà xưởng hay dự án đầu tư mới. Ông Nguyễn Vân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA) cho rằng, doanh nghiệp cần được hỗ trợ đồng bộ để nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng.

Thành phố cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đổi mới máy móc, thiết bị, tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đồng thời hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn quản lý chất lượng, quản trị sản xuất và chuỗi cung ứng. Đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, tháo gỡ khó khăn về vốn và mặt bằng cũng là những yêu cầu cấp thiết.

Đặc biệt, Hà Nội cần phát huy vai trò trung tâm, kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hình thành mạng lưới sản xuất và cung ứng có tính liên kết.

Để trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng

Từ thực tiễn đầu tư tại Việt Nam, ông Masaru Onaga - Chủ tịch Công ty Onaga Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tạo linh kiện hàng không và gia công cơ khí chính xác, cho rằng hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam còn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, để thu hút thêm các dự án đầu tư, năng lực của ngành công nghiệp hỗ trợ tại địa phương cần tiếp tục được nâng cao.

Doanh nghiệp Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến khả năng duy trì hoạt động sản xuất ổn định, lâu dài tại địa phương. Điều này đòi hỏi hệ thống nhà cung cấp linh kiện, vật liệu và dịch vụ gia công có năng lực phù hợp; khả năng thu mua ổn định; hệ thống quản lý chất lượng và lưu trữ hồ sơ đầy đủ; cùng đội ngũ nhân lực có chuyên môn kỹ thuật.

Sự kiện được tổ chức nhằm mục đích giới tiềm năng và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội.

Ông đề xuất xây dựng mô hình kết nối ba bên giữa doanh nghiệp Nhật Bản, cơ quan đầu mối tại địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu thu mua cụ thể; các cơ quan đầu mối đóng vai trò kết nối, tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp; doanh nghiệp Việt Nam dựa trên yêu cầu thực tế để cải thiện năng lực sản xuất.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà các doanh nghiệp FDI đang tìm kiếm khi tham gia kết nối tại Hà Nội. Ông Hou Chang-Jen - Giám đốc hành chính nhân sự Công ty TNHH Điện tử VSOVN, cho biết doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực linh kiện điện tử, gia công cơ khí, sản phẩm nhựa, khuôn mẫu và vật liệu công nghiệp.

Để thúc đẩy hợp tác, doanh nghiệp đề nghị thành phố tăng cường các hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI và nhà cung cấp trong nước, xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực sản xuất của các nhà cung cấp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cải thiện công nghệ và quản lý chất lượng.

Ở góc độ phát triển hạ tầng, ông Trần Phương Lam - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Phát triển N&G, chủ đầu tư HANSSIP nhấn mạnh Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở thu hút đầu tư, xây dựng nhà máy hay mở rộng quy mô sản xuất. Điều quan trọng hơn là từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực chế tạo và hình thành mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng cho nhau.

“Chúng tôi không chỉ mong muốn xây dựng một khu công nghiệp, mà mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp, nơi các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp quốc tế có cơ hội hợp tác để cùng phát triển”, ông Lam chia sẻ.

Từ những yêu cầu của doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có thể thấy, phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ là câu chuyện mở rộng diện tích khu công nghiệp hay thu hút thêm dự án FDI. Khả năng đáp ứng tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, nguồn cung và năng lực công nghệ mới là những điều kiện quyết định để doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung cấp trong chuỗi sản xuất quốc tế.

Vì vậy, bên cạnh chính sách và hạ tầng, hiệu quả của các chương trình xúc tiến đầu tư cần được thể hiện bằng những kết nối cung ứng cụ thể, giúp doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia vào các đơn hàng và chuỗi sản xuất của doanh nghiệp FDI.