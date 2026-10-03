Công nghiệp - động lực chính của tăng trưởng

Các kỹ sư lắp đặt thiết bị dây chuyền 3, Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2 - dự án chuẩn bị vận hành thử vào quý IV/2026.

Trên công trường thi công dây chuyền 3, Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2, hàng trăm kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang khẩn trương lắp đặt thiết bị, phấn đấu đưa dây chuyền vào vận hành thử trong quý IV/2026. Ông Chu Văn Tùng, chỉ huy trưởng thi công công trình, cho biết: “Hiện chúng tôi duy trì khoảng 400 - 500 nhân lực trong giai đoạn cao điểm lắp đặt, mục tiêu vận hành thử đúng kế hoạch để cung cấp thép thành phẩm ra thị trường từ đầu năm 2027. Với công suất thiết kế 1,6 triệu tấn thép cán/năm, tổng vốn đầu tư 4.787 tỷ đồng, ứng dụng công nghệ DANIELI của Italia, khi đi vào hoạt động, dây chuyền này sẽ bổ sung năng lực sản xuất đáng kể cho ngành thép Thanh Hóa".

Theo kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, Thanh Hóa đặt mục tiêu đưa 30 dự án sản xuất, kinh doanh với tổng vốn đầu tư 39.764 tỷ đồng vào hoạt động theo tiến độ từng tháng. Theo Sở Công Thương, phần lớn các dự án dự kiến hoàn thành trong quý III đã đi vào hoạt động; những dự án còn chậm đang tiếp tục được tập trung tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, sở đang phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, các địa phương theo sát những dự án có kế hoạch vận hành trong các tháng tiếp theo.

Các doanh nghiệp đang sản xuất, nhịp vận hành cũng tăng tốc. Tại Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, trước mùa sản xuất cao điểm cuối năm, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch, tối ưu bố trí ca làm việc và hiệu suất thiết bị thông qua quản lý sản xuất tinh gọn; chủ động nguồn nguyên liệu, duy trì tồn kho an toàn và tăng cường đào tạo kỹ năng cho công nhân kỹ thuật địa phương. “Doanh nghiệp đang tập trung nâng cao hiệu suất bình quân trên mỗi lao động, khai thác tối đa năng lực thiết bị và chủ động chuỗi cung ứng, qua đó bảo đảm tiến độ giao hàng cho khách hàng toàn cầu và hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh cả năm”, ông Cui Gang, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, cho biết.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa tăng trưởng hơn 11% so với cùng kỳ. Có tới 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng; trong đó một số sản phẩm tăng cao như: sắt thép các loại tăng 23,5%, phân bón các loại tăng 17,5%, điện sản xuất tăng 15,6%, giày thể thao tăng 14,1%, quần áo may sẵn tăng 9,7%, xi măng tăng 8,7%, xăng động cơ tăng 6,3%... Tuy đây là kết quả đáng ghi nhận nhưng cũng còn nhiều thách thức, khi mục tiêu đặt ra trong 6 tháng cuối năm, khu vực công nghiệp cần tăng trưởng tối thiểu 22,18%, phấn đấu 23,79%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo phải tăng tối thiểu 24,2%, phấn đấu 25,98%.

Theo đại diện Sở Công Thương, cùng với việc kích hoạt các động lực mới, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là khai thác tối đa năng lực của các nhà máy hiện hữu. Ngành sẽ tiếp tục bám sát tình hình sản xuất của các doanh nghiệp xi măng, thép, điện, may mặc, giày da, phân bón, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm công nghiệp chủ lực để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt sản lượng được giao. Trong đó, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, với mục tiêu duy trì vận hành bình quân khoảng 110% công suất thiết kế trong 6 tháng cuối năm, đạt sản lượng khoảng 4,6 triệu tấn và đóng góp ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng. Cùng với đó, 19 sản phẩm công nghiệp chủ lực được yêu cầu đạt tối thiểu chỉ tiêu sản lượng, phấn đấu vượt kế hoạch năm 2026; tiến độ các dự án sản xuất mới cũng sẽ tiếp tục được theo dõi sát để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.