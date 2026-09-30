Công nghiệp công nghệ số tăng trưởng 32,1% trong 9 tháng năm 2026

Doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 9 tăng 36% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa: Báo Công Thương

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, doanh thu ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36%.

Các chỉ tiêu về dữ liệu, chữ ký số và hạ tầng Internet cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Tính từ khi khai trương năm 2020 đến ngày 15/9/2026, tổng số giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đạt 4,86 tỷ giao dịch.

Đến tháng 9/2026, số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp đạt 34,575 triệu. Tỷ lệ dân số trưởng thành trong nhóm tuổi 15-65 có chữ ký số đạt 49,96%, tương ứng 34,575 triệu người trên tổng số khoảng 69,2 triệu người.

Về hạ tầng Internet, đến ngày 15/9, số tên miền quốc gia “.vn” được duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ bảy thế giới theo thông tin từ Bộ KH&CN.

Trong lĩnh vực bưu chính, doanh thu tháng 9 ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng bưu gửi đạt khoảng 440 triệu, tăng 14%. Hoạt động nghiên cứu khoa học ghi nhận 3.131 công bố quốc tế của Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus trong tháng 9.

Cũng trong tháng này, Bộ KH&CN ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào ngày 11/9. Hệ thống được định hướng quản lý dữ liệu xuyên suốt vòng đời nhiệm vụ khoa học, công nghệ, hỗ trợ cắt giảm thủ tục hành chính, phục vụ hoạch định chính sách và kết nối kết quả nghiên cứu với doanh nghiệp.

Trong tháng 10, Bộ KH&CN dự kiến tiếp tục hoàn thiện bốn dự án luật liên quan đến đo lường, bưu chính, sở hữu trí tuệ và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu, triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ.