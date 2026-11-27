Quy mô doanh thu và kim ngạch xuất khẩu

Một trong những kết quả đáng chú ý của ngành khoa học và công nghệ trong tháng 11/2026 là sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Theo báo cáo tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 11 của Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh thu lĩnh vực này ước đạt 1.021.825 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 32,297 tỷ USD, tăng 123% so với cùng kỳ năm 2025. Cả nước hiện có khoảng 81.632 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.

Những con số trên cho thấy quy mô của ngành công nghiệp công nghệ số, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của nhóm sản phẩm phần cứng, điện tử trong hoạt động xuất khẩu. Với hơn 81.000 doanh nghiệp đang hoạt động, lĩnh vực này có nền tảng để tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất và nâng cao năng lực công nghệ trong nước.

Linh kiện điện tử – lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ghi nhận tăng trưởng mạnh về doanh thu và kim ngạch xuất khẩu. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh doanh thu và kim ngạch xuất khẩu, vấn đề đặt ra đối với ngành công nghiệp công nghệ số là nâng cao năng lực sản xuất, nghiên cứu và làm chủ công nghệ, nhất là trong bối cảnh công nghệ số ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp.

Phát triển doanh nghiệp gắn với năng lực công nghệ

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động là một trong những chỉ dấu về quy mô của ngành. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng còn phụ thuộc vào khả năng phát triển sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, mức độ tham gia chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để nâng cao chất lượng tăng trưởng, doanh nghiệp cần được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ mới, nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển. Việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học cũng có ý nghĩa quan trọng trong đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, phát triển các sản phẩm và giải pháp có khả năng thương mại hóa.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, hoàn thiện thể chế và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tại Hội nghị giao ban tháng 11, Bộ cho biết đã thẩm định 38/42 đề xuất công nghệ chiến lược của 10 bộ, cơ quan, trong đó có 19 nhiệm vụ được phê duyệt. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm phát triển năng lực công nghệ quốc gia và các ngành công nghiệp có tính nền tảng.

Cùng với đó, lĩnh vực khoa học và công nghệ ghi nhận 3.105 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Việc gắn kết các hoạt động nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Nâng cao giá trị gia tăng, làm chủ công nghệ

Sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ số đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng công nghệ.

Một vấn đề quan trọng khác là hiệu quả đầu tư cho khoa học và công nghệ. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu đầu tư cho khoa học và công nghệ phải đạt đến ngưỡng cần thiết và đi đến kết quả cuối cùng; các nhiệm vụ cần có sản phẩm cụ thể, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng.

Định hướng này đặt trọng tâm vào hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, lấy kết quả đầu ra làm thước đo. Đối với công nghiệp công nghệ số, hiệu quả đầu tư cần được đánh giá thông qua năng lực phát triển sản phẩm, khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước và mức độ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Quy mô doanh thu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng cùng kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng mạnh cho thấy vai trò của công nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị gia tăng trong nước, vấn đề đặt ra là tăng cường năng lực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, qua đó nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.