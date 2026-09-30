Công nghiệp công nghệ số tăng 32,1% sau 9 tháng

IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á

Thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đưa ra tại Họp báo thường kỳ tháng 9/2026, tổ chức ngày 30/9 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Trung Tính.

Theo Bộ KH&CN, tính đến tháng 9/2026, cả nước đã cấp 34,575 triệu chứng thư chữ ký số, đưa tỷ lệ dân số trưởng thành trong độ tuổi 15-65 có chữ ký số lên 49,96%.

Số tên miền quốc gia “.vn” duy trì ở mức 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 7 toàn cầu.

Trong lĩnh vực bưu chính, doanh thu tháng 9/2026 ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với 3.131 công bố quốc tế của Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus trong tháng 9. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận 16.205 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ.

Trong tháng 9, Bộ KH&CN ban hành 2 quyết định của Bộ trưởng và 3 thông tư. Đáng chú ý, Quyết định số 3795/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2026 ban hành Bộ chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam; Quyết định số 3805/QĐ-BKHCN ngày 16/9/2026 ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 4/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược.

Một dấu mốc đáng chú ý trong tháng là việc Bộ KH&CN ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 11/9/2026. Hệ thống được định hướng quản lý dữ liệu xuyên suốt vòng đời nhiệm vụ KH&CN, hỗ trợ cắt giảm thủ tục hành chính, phục vụ hoạch định chính sách và kết nối kết quả nghiên cứu với doanh nghiệp.

Tại họp báo, Bộ KH&CN cũng cung cấp thông tin về những điểm mới trong Dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi), Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và các vấn đề thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, AI, công nghệ chiến lược, viễn thông, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số.

Đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trả lời các câu hỏi của các nhà báo, phóng viên tại Họp báo. (Ảnh: MST)

5 trọng tâm hành động trong tháng 10

Kết luận họp báo, Thứ trưởng Trần Trung Tính đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc và các ý kiến trao đổi thẳng thắn, xây dựng của các nhà báo, phóng viên. Thứ trưởng nhấn mạnh báo chí là kênh thông tin quan trọng, góp phần phản ánh thực tiễn, đồng hành cùng Bộ trong hoàn thiện công tác quản lý nhà nước và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách.

Thứ trưởng Trần Trung Tính nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Bộ KH&CN tập trung triển khai trong tháng 10/2026.

Thứ trưởng Trần Trung Tính phát biểu kết luận Họp báo (Ảnh: MST)

Thứ nhất, tập trung hoàn thiện 4 dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng các nghị định hướng dẫn thi hành.

Thứ hai, đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt và bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện; triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ Kế hoạch hành động 100 ngày; triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng dẫn Khung kiến trúc số cấp bộ, cấp tỉnh; mở rộng ứng dụng AI phục vụ công vụ, gắn với yêu cầu về an toàn và chất lượng dữ liệu.

Thứ tư, tập trung xử lý tình trạng lõm sóng tại 273 thôn, bản và 209 trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế; thúc đẩy chuyển đổi IPv6 và phát triển các nền tảng số dùng chung.

Thứ năm, tiếp tục triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; hoàn thiện cơ sở pháp quy và Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ nguồn, nghiên cứu chung và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.