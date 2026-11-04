Công nghiệp công nghệ số bứt phá mạnh mẽ

Đó là thông tin tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra ngày ngày 4/11/2026, tại Hà Nội. Thứ trưởng Trần Trung Tính chủ trì buổi họp báo.

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế

Tại buổi họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong tháng 10/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tập trung cao độ cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính chủ trì họp báo

Đồng thời, Bộ tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết số 57-NQ/TW (đến nay đã hoàn thành 504/695 nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ 72,5%, không có nhiệm vụ quá hạn).

Bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ 3 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, gồm: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, Bộ đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đề án chiến lược trọng điểm, nổi bật là việc Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 99-KL/TW ngày 28/9/2026 về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới; trình Ban cán sự đảng Chính phủ Đề án đất hiếm ngày 19/10/2026.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 2 Đề án lớn do Bộ tham mưu gồm: Đề án phát triển hệ thống tổ chức kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia (Quyết định số 1876/QĐ-TTg) và Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035 (Quyết định số 1951/QĐ-TTg). Bộ cũng đã trình Chính phủ 2 dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ 4 dự thảo Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 7 Thông tư hướng dẫn chuyên ngành.

Ghi nhận nhiều kết quả đột phá

Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/9 đến ngày 14/10/2026, Việt Nam ghi nhận 2.500 công bố quốc tế (theo cơ sở dữ liệu Scopus). Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu duy trì ở mức cao, đạt khoảng 55,23%. Quỹ NAFOSTED đã thành lập 276 hội đồng đánh giá xét chọn tài trợ, họp xét duyệt trên 1.400 nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu cấp quốc gia 14 nhiệm vụ và công nhận kết quả 15 nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ lĩnh vực quốc phòng, an ninh (Quyết định số 184/QĐ-TTg). Tính đến ngày 19/10/2026, Bộ đã tổ chức thẩm định xong toàn bộ 29 đề xuất nhiệm vụ đợt 1, trong đó 17 nhiệm vụ đã được các bộ, ngành phê duyệt với tổng kinh phí đề xuất 2.319,6 tỷ đồng (nguồn vốn xã hội hóa, ngoài ngân sách chiếm 34,5%). Bộ cũng tiếp nhận và xử lý 53 đề xuất mới từ 44 tổ chức, viện, trường và doanh nghiệp; đồng thời rà soát 135 đề xuất bài toán lớn từ 32/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026 của WIPO, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia và nền kinh tế (tăng 1 bậc so với năm 2025, đứng thứ 3 ASEAN); chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc lên vị trí thứ 35. Ngày 4/10/2026, Bộ đã công bố kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, dẫn đầu lần lượt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Bộ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026–2035; cấp 5 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hợp đồng đạt 1.274,48 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp khoa học và công nghệ cả nước lên 991 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, Bộ đã rà soát 79 nền tảng số dùng chung quốc gia (ghi nhận 37 nền tảng đã vận hành chính thức). Bộ hoàn thành kết nối 7/7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; ban hành Từ điển dữ liệu dùng chung; triển khai thử nghiệm diện rộng Nền tảng AI hỗ trợ công vụ tại 24 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 34 địa phương với hơn 539.000 tài khoản được cấp. Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả ấn tượng: hoàn thành tái cấu trúc 56/56 thủ tục hành chính cấp bộ để cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu số; giải quyết 22.262 hồ sơ trong kỳ với tỷ lệ trả đúng và trước hạn đạt 99,96%.

Hơn nữa, trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành cũng ghi nhận sự tăng trưởng vững chắc. Công nghiệp công nghệ số bứt phá mạnh mẽ: Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử trong tháng 10 ước đạt 30,681 tỷ USD (tăng 108% so với cùng kỳ năm 2025); số nộp ngân sách của doanh nghiệp trong lĩnh vực ước đạt 12.450 tỷ đồng (tăng 102%).

Về hạ tầng viễn thông bưu chính, Bộ đã tổ chức đấu giá thành công 3 khối băng tần 900 MHz với tổng giá trị gần 3.233 tỷ đồng; cấp phép mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam; bàn giao 254 thiết bị và dịch vụ Internet vệ tinh tới 13 tỉnh vùng lõm sóng. Đến nay, cả nước có 28 triệu thuê bao 5G; tên miền “.vn” đạt trên 714.000 tên miền (tăng 6,1%); sản lượng bưu chính ước đạt 457 triệu bưu gửi, doanh thu đạt 9.640 tỷ đồng (cùng tăng 30% so với cùng kỳ).

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nêu rõ, trong tháng 10/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai một khối lượng công việc rất lớn ở nhiều lĩnh vực. Bộ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Bộ đã hoàn thành 504/695 nhiệm vụ, đạt 72,5% và không có nhiệm vụ nào chậm muộn.

Cùng với đó, trong tháng 10, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký hợp tác đồng hành cùng với 4 địa phương trong công tác phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Song song đó, Bộ cũng đã tổ chức khóa bồi dưỡng cho 34 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

"Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" - Thứ trưởng Trần Trung Tính nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ triển khai Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; hoàn thiện cơ chế tài chính quỹ và đề án quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa kết quả nghiên cứu viện, trường; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và phối hợp hoàn thiện phương án phân bổ dự toán ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027.