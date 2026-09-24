Công nghiệp công nghệ số bứt phá, gia tăng đóng góp cho nền kinh tế

Tăng trưởng mạnh về quy mô, hiệu quả

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh cả về quy mô, hiệu quả và mức độ lan tỏa. Số liệu thống kê cho thấy, tháng 9/2026, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, doanh thu đạt khoảng 5.387.142 tỷ đồng, tăng 32,1%.

Công nghiệp công nghệ số đang duy trì được tốc độ tăng trưởng cao.

Đáng chú ý, quy mô doanh thu của ngành đã tăng rất mạnh chỉ sau một năm. Bởi 9 tháng năm 2025, doanh thu công nghiệp công nghệ số đạt khoảng 3.749 nghìn tỷ đồng. Như vậy, sau một năm, doanh thu đã tăng thêm khoảng 1.638 nghìn tỷ đồng. Không chỉ quy mô lớn hơn, tốc độ tăng cũng cao hơn. Nếu 9 tháng năm 2025 doanh thu tăng 29,6% thì 9 tháng năm 2026 tăng 32,1%, cao hơn khoảng 2,5 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 175,62 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9/2026, xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt khoảng 25,1 tỷ USD, tăng 39%. Nhìn lại cùng kỳ năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm này đạt khoảng 129,3 tỷ USD, tăng 30%. Như vậy, sau một năm, giá trị xuất khẩu đã tăng thêm khoảng 46,3 tỷ USD, đồng thời tốc độ tăng cũng cao hơn gần 5 điểm phần trăm.

Ngoài ra, 9 tháng năm 2026, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước nộp ngân sách 69.730 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, số nộp ngân sách đạt khoảng 10.215 tỷ đồng, tăng 34%.

Cả nước có khoảng 82.723 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động. Không gian phát triển của ngành cũng được mở rộng khi cả nước có 14 khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập, mở rộng hoặc công nhận theo quy định.

Hiện 34/34 địa phương đã ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số. Trong đó, 11 địa phương đã có doanh thu công nghệ số trên 1 tỷ USD mỗi năm. Trong năm 2026, công nghệ số đang được đưa sâu hơn vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ đã được triển khai tại 17/17 bộ, ngành và 34/34 địa phương, với 35.517 tài khoản được tạo.

Những con số này cho thấy, công nghiệp công nghệ số đang duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Đồng thời, các sản phẩm điện tử, phần cứng và công nghệ đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Đằng sau những con số xuất khẩu lớn là hàng loạt nhà máy sản xuất điện thoại, máy tính, linh kiện điện tử và các thiết bị công nghệ đang hoạt động tại Việt Nam. Cùng với dòng vốn đầu tư nước ngoài, ngày càng nhiều doanh nghiệp trong nước cũng tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ.

Đòn bẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số

Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu rõ: Đẩy nhanh thể chế hóa các nghị quyết, kết luận của Ðảng có liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành về phát triển công nghiệp quốc gia và các lĩnh vực công nghiệp đặc thù như công nghiệp công nghệ số, công nghiệp quốc phòng, an ninh, năng lượng...

Ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển những lĩnh vực ưu tiên của các ngành công nghiệp nền tảng: Luyện kim (ưu tiên phát triển thép hợp kim, thép đặc chủng phục vụ công nghiệp chế tạo máy thế hệ mới, nhất là cho quốc phòng, an ninh); cơ khí chế tạo (ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo cho sản xuất máy nông nghiệp, ô tô, tàu biển, thiết bị công trình, thiết bị năng lượng, thiết bị điện, thiết bị y tế); hóa chất (ưu tiên phát triển các loại hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, phân bón); công nghiệp năng lượng (ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng mới); vật liệu (ưu tiên phát triển vật liệu mới); công nghệ số (ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet kết nối vạn vật, thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế và sản xuất chíp bán dẫn).

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế. Tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Luật Công nghiệp công nghệ số đã hình thành hành lang pháp lý để phát triển ngành công nghiệp công nghệ số, trong đó đã xác định: Huy động nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, thiết kế, chuyển giao công nghệ; từng bước làm chủ công nghệ số; xây dựng hạ tầng công nghiệp công nghệ số dùng chung quy mô vùng, quốc gia nhằm thúc đẩy hoạt động công nghiệp công nghệ số; ưu đãi thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Đồng thời, có cơ chế đặt hàng cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nghiên cứu, sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm; sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thuộc các dự án quan trọng quốc gia, dự án có tính chất, yêu cầu đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành và địa phương thực hiện theo quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đấu thầu.

Công nghiệp công nghệ số đã được xác định trong Nghị quyết 29-NQ/TW trở thành 1 trong 6 ngành công nghiệp nền tảng. Các doanh nghiệp công nghệ dù là phát triển công nghệ, sản xuất công nghệ hay cung cấp công nghệ như một dịch vụ đều là nhân tố quan trọng để đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ vào toàn bộ nền kinh tế và xã hội nói chung và kinh tế số xã hội số nói riêng, góp phần triển khai và thực hiện chương trình quốc gia về nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của nền sản xuất Việt Nam (Make in Vietnam).

Nhìn lại chặng đường từ năm 2020 (thời điểm bắt đầu tuyên bố Make in Vietnam tại Chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 14/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ) đến nay, ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có những bước phát triển và trưởng thành rất đáng khích lệ. "Với chủ trương, định hướng Make in Vietnam được Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dẫn dắt, hàng chục nghìn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã đi vào các ngành, các lĩnh vực để sáng tạo các ứng dụng số, giúp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cho các ngành và lĩnh vực" - đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.

9 tháng năm 2026, lợi nhuận của ngành công nghiệp công nghệ số tăng nhanh hơn doanh thu. Lợi nhuận lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt 384.141 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, lợi nhuận đạt khoảng 55.052 tỷ đồng, tăng 37%.