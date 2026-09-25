Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM): Thay tướng mới và tổ chức đại hội bất thường sau nhiều lần chậm công bố thông tin

Chuẩn bị bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông báo chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng là 02/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/10. Theo kế hoạch, cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 30/10.

Nội dung chính của đại hội tập trung vào việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Việc bầu cử này được thực hiện trên cơ sở thông báo số 1976 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện là công ty mẹ, sở hữu gần 53 triệu cổ phiếu, tương đương 51% vốn điều lệ tính đến ngày 30/06/2026. Phần vốn này được đại diện bởi bốn cá nhân. Cụ thể, ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện hơn 22 triệu cổ phiếu. Các ông Nguyễn Đình Khoát, Nguyễn Văn Chung và Trương Tuấn Nghĩa mỗi người đại diện hơn 10 triệu cổ phiếu.

Trước thềm đại hội, vào tháng 9 năm 2026, công ty đã có sự thay đổi lớn ở ban điều hành khi bổ nhiệm ông Phùng Quang Trung làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay thế ông Nguyễn Đình Khoát. Vào tháng 8 trước đó, ông Phùng Quang Trung vừa được miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình trên sàn HNX, một đơn vị khác cũng thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Liên tiếp vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Bên cạnh những thay đổi về nhân sự cấp cao, doanh nghiệp này đang gặp vấn đề trong việc tuân thủ quy định minh bạch thông tin. Ngày 16/09, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đã có văn bản nhắc nhở công ty về việc chậm công bố thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý cho biết chỉ nhận được thông báo từ công ty vào ngày 15/09, trong khi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 đã được cấp vào ngày 10/09. Nội dung thay đổi liên quan trực tiếp đến người đại diện pháp luật mới, có hiệu lực từ ngày 08/09.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Do công ty đã vi phạm quy định này, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông.

Đây không phải là lần đầu tiên công ty bị nhắc nhở. Trước đó, doanh nghiệp cũng bị cơ quan quản lý lưu ý về việc chậm công bố nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị doanh nghiệp. Cụ thể, công ty đã miễn nhiệm bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu và bổ nhiệm bà Tạ Mỹ Dung, nhân viên phòng Xuất nhập khẩu làm người thay thế nhưng trễ hạn thông báo đến cơ quan chức năng.