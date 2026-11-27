Tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt, dự kiến thanh toán trong tháng 12

Ngày 23/11/2026, HĐQT Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ (mã chứng khoán: AMY) ban hành Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT-AMY, thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền cho cổ đông.

Theo nghị quyết, tỷ lệ tạm ứng cổ tức được ấn định ở mức 20% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 9/12/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/12/2026.

Với hơn 160,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công nghiệp Á Mỹ dự kiến chi hơn 320 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. HĐQT giao Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, triển khai phương án tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Công nghiệp Á Mỹ công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt sau khi đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE. Ảnh: AMY.

Công nghiệp Á Mỹ có trụ sở tại Khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, với các sản phẩm chủ lực như gạch ốp lát và sàn SPC. Thị trường xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là Mỹ.

Cổ phiếu AMY của doanh nghiệp chính thức được giao dịch trên HoSE vào ngày 20/11/2026. Giá tham chiếu trong phiên đầu tiên là 48.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa 7.851 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III giảm hơn 65%, nợ vay tài chính tăng hơn 221 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Công nghiệp Á Mỹ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.550,36 tỷ đồng, giảm khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt 1.314,77 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm khoảng 43%, xuống còn 235,59 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt 25,45 tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng khoảng 32%, lên 50,44 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay đạt 42,32 tỷ đồng, cao hơn khoảng 52% so với quý III/2025.

Chi phí bán hàng giảm nhẹ xuống còn 63,76 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 20%, lên 35,27 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công nghiệp Á Mỹ giảm khoảng 64%, còn 111,56 tỷ đồng.

Khép lại quý III/2026, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế đạt 81,89 tỷ đồng, giảm gần 66% so với mức 239,68 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 66,81 tỷ đồng, giảm khoảng 70%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Công nghiệp Á Mỹ ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.903,25 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 859,04 tỷ đồng, giảm khoảng 16%.

Chi phí bán hàng tăng khoảng 27%, lên 218,58 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 33%, đạt 113,72 tỷ đồng. Chi phí lãi vay cũng tăng lên 114,33 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Công nghiệp Á Mỹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 382,29 tỷ đồng, giảm khoảng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 362,66 tỷ đồng, cũng giảm khoảng 34%.

Doanh thu và lợi nhuận quý III/2026 của Công nghiệp Á Mỹ đồng loạt sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của Công nghiệp Á Mỹ đạt 6.340,21 tỷ đồng, tăng khoảng 589,83 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh hơn 684 tỷ đồng, lên 977,08 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng đạt 1.051,92 tỷ đồng, đưa tổng giá trị hai khoản mục này lên hơn 2.029 tỷ đồng.

Cùng với sự gia tăng lượng tiền nắm giữ, các khoản vay tài chính của doanh nghiệp cũng tăng lên. Đến cuối tháng 9/2026, tổng nợ phải trả của Công nghiệp Á Mỹ đạt 4.208,18 tỷ đồng, tăng khoảng 230,22 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 4.110,34 tỷ đồng.

Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 2.597,60 tỷ đồng, tăng khoảng 271,04 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn còn 97,84 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp đạt 2.695,44 tỷ đồng, tăng khoảng 221,33 tỷ đồng sau 9 tháng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.130,72 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 1.001,31 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 989,21 tỷ đồng, giảm khoảng 43,21 tỷ đồng so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của Công nghiệp Á Mỹ tại thời điểm cuối quý III đạt 2.132,04 tỷ đồng, tăng khoảng 359,61 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu gắn với sự gia tăng vốn góp của chủ sở hữu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 458,68 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong kỳ là 362,66 tỷ đồng.