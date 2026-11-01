Công nghiệp Á Mỹ (AMY): Lãnh đạo bán mạnh cổ phiếu, lãi quý 3 giảm sâu

Lãnh đạo chốt lời trước ngày chào sàn, quỹ ngoại chi tiền gom cổ phần

Ngay trước thềm niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (mã chứng khoán AMY) đã có sự xáo trộn lớn. Vào ngày 29/10, nhóm 5 lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp đã hoàn tất việc bán ra tổng cộng hơn 14,4 triệu cổ phiếu, tương đương gần 9% vốn điều lệ.

Trong danh sách thực hiện giao dịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lương Văn Mỹ bán ra số lượng lớn nhất với 4,42 triệu cổ phiếu, kéo tỷ lệ sở hữu từ 20,16% xuống còn 17,41%. Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Đinh Quốc Tuấn cũng bán 4,04 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 16,91% xuống 14,4%. Các lãnh đạo khác cũng đồng loạt giảm tỷ lệ sở hữu. Ông Trần Tuấn Đại là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc bán 3,89 triệu cổ phiếu. Ông Trần Ngọc Anh và ông Nguyễn Ngọc Sơn lần lượt bán ra 1,2 triệu và 898.313 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại lại có dấu hiệu gia tăng khi quỹ Japan Vietnam Capital Fund I đã chi tiền mua vào 8.356.400 cổ phiếu AMY ngay trong ngày 29/10. Giao dịch này giúp quỹ ngoại nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 5,2% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Các giao dịch mua bán trên được thực hiện ngay trong ngày công ty chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Theo kế hoạch, cổ phiếu AMY sẽ chào sàn phiên đầu tiên với mức giá 48.900 đồng mỗi cổ phiếu, tương đương với mức giá huy động lúc chào bán ra công chúng lần đầu.

Lợi nhuận quý III lao dốc, dòng tiền hoạt động kinh doanh thâm hụt

Trái ngược với sức nóng của sự kiện đưa cổ phiếu lên sàn, bức tranh tài chính quý III năm 2026 của Công nghiệp Á Mỹ lại ghi nhận sự sụt giảm ở hầu hết các chỉ tiêu cốt lõi. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu thuần trong quý chỉ đạt 1.550,36 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm với sự sụt giảm doanh thu, biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ mức 17,9% xuống còn 15,2%.

Sự suy giảm của biên lợi nhuận khiến lợi nhuận gộp trong kỳ bốc hơi 42,8%, lùi về mức 235,59 tỷ đồng. Áp lực tiếp tục gia tăng khi các khoản chi phí vận hành phình to. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 32,4% lên 50,44 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 3,8% lên 99,03 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính lại giảm 24,5%. Hậu quả là lợi nhuận sau thuế quý III của doanh nghiệp sụt giảm 65,8% so với cùng kỳ, chỉ ghi nhận mức 81,89 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Công nghiệp Á Mỹ mang về 4.903,25 tỷ đồng doanh thu và 382,29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tương ứng 5,4% và 34,6% so với 9 tháng năm trước.

Không chỉ suy giảm về mặt điểm số lợi nhuận, chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp cũng bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Trong 9 tháng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chính ghi nhận mức âm 20,98 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với con số dương 198,57 tỷ đồng của cùng kỳ. Để bù đắp cho sự thâm hụt của dòng tiền kinh doanh và dòng tiền đầu tư âm 287,6 tỷ đồng, doanh nghiệp phải phụ thuộc mạnh vào dòng tiền huy động từ bên ngoài, đẩy dòng tiền tài chính lên mức dương 993,1 tỷ đồng.

Việc liên tục huy động vốn đã làm phình to nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp. Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty đã lên tới 2.695,44 tỷ đồng, tăng 8,9% so với thời điểm đầu năm. Khối nợ vay khổng lồ này hiện đã vượt mức vốn chủ sở hữu, tương đương tỷ lệ 126,4%, tạo ra rủi ro thanh khoản rất lớn cho bộ máy vận hành trong thời gian tới.