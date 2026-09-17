Công nghệ xây dựng, giao thông hội tụ tại Contech Vietnam 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 7 về Xây dựng, Công nghiệp Mỏ và Giao thông (Contech Vietnam 2026) cùng Triển lãm Quốc tế về Năng lượng Điện và Chiếu sáng Việt Nam (EL Vietnam 2026) vừa chính thức khai mạc.

Triển lãm Contech Vietnam 2026 và EL Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 16 - 18/9.

Sự kiện do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Quốc tế Hà Nội (HADIFA) tổ chức, với sự đồng hành của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power). Contech Vietnam 2026 tập trung vào bốn nhóm lĩnh vực gồm xây dựng công trình, vật liệu xây dựng, công nghiệp khai thác mỏ và giao thông vận tải.

Trong lĩnh vực xây dựng, các doanh nghiệp giới thiệu giải pháp kết cấu, kỹ thuật xây dựng, máy móc, thiết bị thi công, hệ thống khảo sát, đo lường và an toàn lao động. Nhóm vật liệu xây dựng tập trung vào vật liệu hoàn thiện, công nghệ sản xuất và các thiết bị phục vụ ngành vật liệu.

Sự kiện do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Quốc tế Hà Nội (HADIFA) tổ chức, với sự đồng hành của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Đáng chú ý, lĩnh vực giao thông giới thiệu các sản phẩm, giải pháp về hạ tầng, máy móc xây dựng, phụ tùng, linh kiện và công nghệ an toàn. Triển lãm còn có thiết bị, kỹ thuật và dịch vụ phục vụ phát triển đường sắt, đường sắt tốc độ cao.

Tổ chức đồng thời với Contech Vietnam 2026, EL Vietnam 2026 tập trung vào năng lượng điện và chiếu sáng, tạo thêm không gian kết nối giữa những lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ trong quá trình phát triển hạ tầng và công nghiệp.

Tập đoàn VTHM giới thiệu hạ tầng và mặt bằng cho thuê tại Khu công nghiệp Tam Dương II (Phú Thọ) và Khu công nghiệp La Sơn (Huế).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Lan Anh, Tổng giám đốc HADIFA cho biết, chuỗi triển lãm hướng tới kết nối doanh nghiệp, giới thiệu công nghệ và thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế.

Theo bà Lê Lan Anh, triển lãm chuyên ngành không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn hướng tới kết nối kinh doanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác lâu dài.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức triển khai các hội thảo chuyên ngành và chương trình kết nối giao thương. Đáng chú ý có hội thảo về đô thị ngầm thông minh, địa kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho hạ tầng ngầm bền vững do Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì.

Chương trình kết nối giao thương cũng được tổ chức nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia triển lãm tiếp cận đối tác, khách hàng trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ và giao thông.

Đại biểu, khách mời tham quan gian trưng bày của Intech Group.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Bán hàng dự án Tập đoàn VTHM cho biết, tại triển lãm, doanh nghiệp giới thiệu các dòng gạch ốp lát mang thương hiệu Perfetto và Vitto, đáp ứng nhu cầu của các dự án xây dựng và công trình quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn VTHM giới thiệu hạ tầng và mặt bằng cho thuê tại Khu công nghiệp Tam Dương II (Phú Thọ) và Khu công nghiệp La Sơn (Huế), đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà cung ứng, khách hàng OEM và đối tác trong chuỗi giá trị vật liệu xây dựng.

Theo ông Linh, ngay trong ngày khai mạc, gian hàng đã đón tiếp nhiều đối tác trong và ngoài nước, trong đó có các tổng thầu và doanh nghiệp đang tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà máy.

Gian trưng bày của Công ty CP Việt Thành.

Ông Trần Văn Trường, Phó tổng giám đốc Công ty CP Việt Thành cũng cho biết, thông qua sự kiện, doanh nghiệp kỳ vọng tăng cường kết nối, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm những cơ hội hợp tác kinh doanh mới.

Chùm ảnh tại triển lãm

Tập đoàn Tập đoàn VTHM (Lô 1, Khu vực A, Khu công nghiệp Tam Dương II, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát. Doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu Vitto, Perfetto và Vincera, cung cấp nhiều dòng gạch phục vụ công trình xây dựng và trang trí nội, ngoại thất.

Tập đoàn INTECH (INTECH Group) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp xử lý không khí, phòng sạch và xây dựng trọn gói nhà máy công nghệ cao. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, INTECH có hơn 20.000m² nhà xưởng, hơn 1.200 nhân sự và đã triển khai trên 500 dự án cho các khách hàng như LG, Hyundai, BYD và Sunhouse. Doanh nghiệp cũng cho biết đã có tên trong bảng xếp hạng FAST500, sở hữu chứng nhận NEBB (Mỹ) và làm chủ công nghệ phòng sạch đạt tiêu chuẩn ISO Class 1.

ENEOS là tập đoàn năng lượng của Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực nhiên liệu, dầu nhớt và các sản phẩm năng lượng. Tại Việt Nam, doanh nghiệp có nhà máy và trụ sở tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng, sản xuất, kinh doanh các dòng dầu nhớt dành cho ô tô, xe máy và thiết bị công nghiệp.

Công ty TNHH Vinh Thái có trụ sở tại số 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội, chuyên cung ứng vật tư và giải pháp kỹ thuật công nghiệp. Các sản phẩm điển hình gồm băng dính, keo công nghiệp, vật liệu cắt mài, thiết bị bảo hộ lao động và vật tư phục vụ các ngành ô tô, cơ khí, điện tử, đóng tàu.

Công ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam, đơn vị gắn với thương hiệu Midea, có địa chỉ tại số 42–48 đường B2, phường An Khánh, TP.HCM. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, điều hòa không khí, hệ thống HVAC và các giải pháp phục vụ công trình thương mại, công nghiệp.

Công ty TNHH Hoàng Kim Thành HKT, thành lập năm 2020, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và cung ứng vật tư, thiết bị cho các dự án nhà máy. Doanh nghiệp phát triển các dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công nhà xưởng, hệ thống cơ điện, trạm biến áp, phòng cháy chữa cháy và phòng sạch.

CTCP Nhà khung thép và thiết bị công nghiệp (SEICO JSC). Trụ sở: Toà Vimeco, Cầu Giấy, HN. SEICO chuyên thiết kế, chế tạo và thi công kết cấu thép, nhà thép tiền chế. Doanh nghiệp có 4 nhà máy sản xuất, gần 1.000 nhân sự; đồng thời cung cấp thiết bị cơ khí, tôn lợp, vật liệu bao che, sơn công nghiệp, tấm sàn SP Truss Deck và tấm cách nhiệt.

Công ty CP Điện Năng lượng Đại Thắng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, phân phối thiết bị điện, biến tần và pin lưu trữ. Doanh nghiệp đồng thời triển khai thi công, lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cung cấp các giải pháp phục vụ nhu cầu sử dụng điện và phát triển nguồn năng lượng tại công trình, nhà máy. Tương tự, VINAGENSET cũng là một trong những doanh nghiệp chuyên máy phát điện công nghiệp cho mọi quy mô dự án.

Ngoài ra còn sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp với các ngành nghề khác nhau như: Công ty CP Công nghệ Tecova tư vấn, thiết kế và xây dựng nhà máy công nghệ cao. Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Kale chuyên nghiên cứu, sản xuất quạt trần công nghiệp lưu lượng lớn, tốc độ thấp. ETM giới thiệu các giải pháp xử lý khí thải, nước cấp và nước thải công nghiệp, phục vụ nhà máy và khu công nghiệp. Tập đoàn ebm-papst có trụ sở tại Mulfingen, Đức, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất quạt, động cơ điện và công nghệ thông gió, điều hòa không khí. Các sản phẩm điển hình gồm quạt ly tâm RadiPac và hệ sinh thái số NEXAIRA, phục vụ quản lý, vận hành và cải tạo hệ thống thông gió, làm mát tại nhà máy, tòa nhà...

Sự kiện thu hút đông đảo khách tham quan, tìm hiểu, tăng cường hợp tác.

Tham khảo thêm

Khai mạc chuỗi triển lãm hạng mục đầu tư, xây dựng nhà máy công nghiệp