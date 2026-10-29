Công nghệ xanh và AI 'chiếm sóng' tại phiên gọi vốn startup Việt-Hàn 2026

Chương trình Thuyết trình kêu gọi đầu tư (IR Pitching) trong khuôn khổ Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 29/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, phối hợp với Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA) tại Hà Nội (KICC Hanoi) tổ chức Chương trình Thuyết trình kêu gọi đầu tư (IR Pitching) trong khuôn khổ Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc 2026.

Sự kiện tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với hệ sinh thái đầu tư, hướng tới cụ thể hóa tinh thần hợp tác song phương trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Thông qua việc giới thiệu sản phẩm và mô hình kinh doanh, các startup có cơ hội kết nối với đối tác tiềm năng, tìm kiếm nguồn vốn và mở rộng thị trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để các tập đoàn, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tiếp cận những giải pháp công nghệ mới, giải quyết các bài toán thực tiễn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở.

Tham gia sự kiện có 10 startup tiêu biểu từ Việt Nam và Hàn Quốc, mang đến những giải pháp có định hướng ứng dụng thực tiễn cao. Trong mảng giáo dục, hai đại diện từ Hàn Quốc là Hello Science Edu và BNV giới thiệu các nền tảng học tập cá nhân hóa ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và Agentic AI, giúp nhận diện nhu cầu học sinh cũng như hỗ trợ tự động hóa quy trình vận hành cho doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực y tế, nền tảng AI phân tích hình ảnh nha khoa của VICI Dentia của Việt Nam đã thu hút sự chú ý với khả năng hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh lý, bất thường răng hàm mặt và tự động hóa xây dựng bệnh án điện tử.

Sự kiện tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với hệ sinh thái đầu tư, hướng tới cụ thể hóa tinh thần hợp tác song phương trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. (Nguồn: Vietnam+)

Tại chương trình, các giải pháp cũng hướng tới phát triển bền vững và quản lý không gian cùng sự trình diễn ấn tượng. Startup VEEP của Việt Nam đã cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng theo mô hình dịch vụ kết hợp AIoT nhằm giảm phát thải carbon và tăng sử dụng năng lượng tái tạo. Cùng chung mục tiêu cải thiện môi trường, V-Indoor Care và Nomo Green mang đến công nghệ giám sát, tối ưu chất lượng không khí trong nhà theo thời gian thực kết hợp AI để duy trì tiện nghi và tiết kiệm điện năng. Ở quy mô hạ tầng lớn hơn, EMCT của Hàn Quốc giới thiệu nền tảng BDApp hỗ trợ giám sát, điều khiển từ xa các hệ thống phòng cháy chữa cháy, thang máy, bãi đỗ xe nhằm nâng cao an toàn cho tòa nhà thông minh.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và hạ tầng dữ liệu chuyên sâu, startup AIZ của Việt Nam giới thiệu nền tảng trí tuệ doanh nghiệp tích hợp dữ liệu đa nguồn hỗ trợ ra quyết định. Bên cạnh đó, đại diện Hàn Quốc là Altibase ra mắt hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiệu năng cao với kiến trúc lai, đáp ứng yêu cầu lưu trữ và xử lý tốc độ cao theo thời gian thực. Nổi bật trong mảng AI không gian và thị giác máy tính, startup Farmity giới thiệu ứng dụng radar mmWave để nhận diện hành vi và phân tích môi trường 3D, hướng tới ứng dụng trong y tế, công nghiệp, thiết bị bay không người lái và đô thị thông minh.

Sau các phiên trình bày, Hội đồng đánh giá sẽ lựa chọn ra 3 startup cao nhất để trao thưởng cùng gói hỗ trợ không gian làm việc miễn phí tại trụ sở NIPA ở Seoul, Hàn Quốc trong năm 2027. Điều này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thâm nhập hệ sinh thái công nghệ Hàn Quốc, mở rộng mạng lưới và tìm kiếm cơ hội trên thị trường quốc tế. Theo ban tổ chức, sự thành công của chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trong việc đưa startup tiếp cận nguồn lực phát triển, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.

3 startup được đánh giá cao nhất sẽ được nhận gói hỗ trợ không gian làm việc miễn phí tại trụ sở NIPA ở Seoul, Hàn Quốc trong năm 2027. (Nguồn: Vietnam+)