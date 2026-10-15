Công nghệ Viễn thông ELCOM (ELC): Cổ đông lớn gia tăng sở hữu, lượng hợp đồng ký mới tăng 126%

Giao dịch mua vào của nhóm cổ đông lớn và lãnh đạo cấp cao

Báo cáo thay đổi sở hữu ngày 13/10/2026 cho biết nhóm cổ đông lớn liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Phương đã mua thêm 1.129.100 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán: ELC). Hoàn tất giao dịch, tổng khối lượng cổ phiếu nhóm này nắm giữ đạt 11.794.836 đơn vị, tương đương 10,02% số cổ phiếu đang lưu hành. Đây là lần thứ tư trong năm 2026 nhóm cổ đông này thực hiện mua thêm cổ phiếu trên thị trường, nối dài quá trình đầu tư bắt đầu từ năm 2019. Việc tỷ lệ sở hữu vượt mốc 10% vốn điều lệ đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp.

Cùng thời gian trên, ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ELCOM cũng đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu phục vụ mục đích đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 14/10/2026 đến ngày 12/11/2026. Nếu giao dịch diễn ra trọn vẹn, tỷ lệ sở hữu của người đứng đầu hội đồng quản trị sẽ tăng từ 5,07% lên 5,49%. Các quyết định mua vào cổ phiếu của những cá nhân và tổ chức nội bộ xuất hiện trong lúc quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đang ghi nhận sự mở rộng mạnh mẽ qua từng quý.

Giá trị hợp đồng ký mới tăng mạnh và mục tiêu kinh doanh năm 2026

Về hoạt động kinh doanh, dữ liệu tài chính năm 2025 cho thấy ELCOM ghi nhận doanh thu 1.517 tỷ đồng, tăng 89,7% so với mức 800 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 128,5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 29,5%. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2025 đạt 2.495 tỷ đồng so với con số 1.821 tỷ đồng của cuối năm 2023. Tiếp nối đà tăng trưởng, doanh nghiệp công bố giá trị hợp đồng ký kết trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 126% so với cùng kỳ. Dựa trên tiến độ triển khai dự án, doanh thu quý 3 năm 2026 được ước tính vượt 660 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc thù hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ là kết quả tài chính phụ thuộc vào thời điểm bàn giao và nghiệm thu dự án. Do đó, mức tăng 126% của các hợp đồng ký mới cung cấp nguồn công việc gối đầu dồi dào cho các quý tiếp theo. Hoạt động cốt lõi của ELCOM hiện tập trung vào việc phát triển các nền tảng công nghệ tự chủ, kết hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn với năng lực tích hợp hệ thống trong lĩnh vực giao thông thông minh, chuyển đổi số và an ninh quốc phòng.

Trong năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142,8 tỷ đồng. Tiến độ chuyển hóa lượng hợp đồng mới thành doanh thu và lợi nhuận thực tế sẽ là cơ sở quan trọng để thị trường đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.