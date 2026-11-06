Công nghệ về cơ sở: Tây Ninh gỡ những nút thắt nào?

Người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào giải quyết những vấn đề ở cơ sở (từ hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến ngoài giờ hành chính đến ứng dụng thiết bị bay không người lái và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp), Tây Ninh đang tích cực kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn về dữ liệu, nhân lực và cơ chế phối hợp. Địa phương hướng đến đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Chuyển đổi số bắt đầu từ nhu cầu của người dân

Tại xã Tân Tây, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng và số hóa hồ sơ, việc thay đổi thói quen giao dịch của người dân vẫn là vấn đề đặt ra đối với chính quyền địa phương. Ông Huỳnh Văn Út (ngụ ấp Bến Kè, xã Tân Tây) cho biết, các tiện ích số giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán và tiếp cận thông tin. Dù vậy, một bộ phận người dân vẫn quen sử dụng tiền mặt, muốn giao dịch trực tiếp và lo ngại bị lừa đảo trên không gian mạng, do đó lực lượng hỗ trợ tại cơ sở cần thường xuyên hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ số, bảo vệ thông tin cá nhân và nhận biết thủ đoạn lừa đảo để người dân yên tâm thực hiện giao dịch.

Theo ông Trừ Vĩnh Thăng, Chủ tịch UBND xã Tân Tây, đến nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên địa bàn đạt 85%; tỷ lệ dân số trưởng thành có kỹ năng số, tiếp cận dịch vụ số đạt 72%. Khó khăn hiện nay không chỉ ở điều kiện tiếp cận công nghệ mà còn ở việc hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số. Hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng chưa đồng đều; kỹ năng công nghệ của một bộ phận cán bộ Mặt trận, đoàn thể tại các ấp còn hạn chế. Khắc phục thực trạng này, xã tập trung củng cố lực lượng hỗ trợ tại 7 ấp, tăng cường phổ cập kỹ năng số gắn với hướng dẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Các đoàn thể được huy động hỗ trợ hội viên ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Mục tiêu là tăng số người sử dụng dịch vụ, giúp người dân có khả năng tự thực hiện các giao dịch trên môi trường số.

Các tiện ích công nghệ được người dân sử dụng góp phần nâng cao kỹ năng số và khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (đảng viên Chi bộ ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Lợi) chia sẻ, ban đầu bà còn e ngại khi sử dụng các ứng dụng trên điện thoại do chưa quen thao tác. Sau khi được hướng dẫn trực tiếp, bà đã sử dụng thành thạo hơn, thuận tiện tra cứu nghị quyết, chỉ thị, văn bản và tiếp cận các chủ trương của Đảng phục vụ sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, một số đảng viên cao tuổi vẫn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ; có người đã được cấp tài khoản nhưng chưa thường xuyên khai thác các tính năng của ứng dụng. Những trường hợp chưa có điện thoại thông minh cũng cần hình thức hỗ trợ phù hợp để tiếp cận thông tin và tham gia sinh hoạt Đảng trên môi trường số.

Ông Huỳnh Văn Thiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi cho biết, trong giải quyết thủ tục hành chính, địa phương đã bố trí 3 cụm máy tính cộng đồng, hỗ trợ người dân, công nhân nộp hồ sơ trực tuyến ngoài giờ hành chính. Ngoài ra mô hình "Ký ngay - Trả ngay" tiếp tục được duy trì, giải quyết trong vòng 60 phút đối với một số thủ tục chứng thực, hộ tịch đơn giản. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 97,44%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,69%.

Theo ông Huỳnh Văn Thiêm, việc ứng dụng khoa học, công nghệ tại Thạnh Lợi đang được mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Xã đã trang bị thiết bị bay không người lái để bước đầu khảo sát ranh giới vùng trồng, phục vụ công tác quản lý đất đai, xây dựng. Đồng thời, chuyển giao công nghệ xử lý sinh khối lục bình, hướng đến tận dụng nguồn nguyên liệu này sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, gắn xử lý môi trường với phát triển sinh kế. Thực tế, địa phương còn gặp khó khăn trong triển khai một số nhiệm vụ như: dữ liệu chuyên ngành chưa được cập nhật đầy đủ vào hệ thống tập trung, việc vụ ứng dụng internet vạn vật trong chuỗi giá trị nông nghiệp còn vướng hồ sơ chứng minh nguồn gốc giống.

Kết nối nguồn lực, đưa công nghệ vào thực tiễn

Quầy nước miễn phí phục vụ người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Từ những vấn đề đặt ra tại cơ sở, việc đưa khoa học, công nghệ vào thực tiễn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và doanh nghiệp, nhằm xác định đúng nhu cầu, kết nối nguồn lực và bảo đảm các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng, tạo hiệu quả thiết thực trong sản xuất và đời sống.

Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh hiện triển khai 9 nhiệm vụ, dự án sản xuất thử nghiệm theo hướng liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp tham gia từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ đến tổ chức sản xuất được kỳ vọng nâng cao khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Ngành khoa học và công nghệ tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 100 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất giai đoạn 2026 - 2027; đề xuất thí điểm 6 không gian sáng tạo cộng đồng, kết nối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh để hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp giải quyết các nhu cầu thực tiễn.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, những hạn chế trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW hiện nay chủ yếu nằm ở khâu thực hiện, phối hợp, phân định trách nhiệm và kiểm soát sản phẩm đầu ra. Một số địa phương chưa quyết liệt, kỷ luật thực thi chưa nghiêm, nhất là việc triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số ở cấp xã. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn chậm. Trong 28 dự án thuộc lĩnh vực này, số vốn giải ngân mới đạt gần 201,968 tỷ đồng trên khoảng 783,93 tỷ đồng đã phân bổ, tương ứng 25,76%. Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn rất chậm. Cùng với đó là nguồn nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng, phân bổ không đều, tỷ lệ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan Đảng mới đạt 35,8%; còn 20/96 xã, phường (chiếm 20,83%) chưa bố trí nhân lực có trình độ công nghệ thông tin.

Các tiện ích số được giới thiệu, hướng dẫn trực tiếp tại điểm phục vụ người dân, giúp người dân từng bước làm quen với phương thức giao dịch trên môi trường điện tử. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị rà soát nhiệm vụ, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm người đứng đầu; phân định đầu mối quản lý, vận hành và chia sẻ dữ liệu, tránh chồng chéo; đồng thời, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, khai thác dữ liệu đã có để giảm giấy tờ, thao tác cho người dân, doanh nghiệp. Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, xác định rõ đơn vị đặt hàng, doanh nghiệp tham gia, sản phẩm đầu ra và khả năng ứng dụng; ưu tiên giải quyết những vấn đề trong quản lý, nông nghiệp, logistics, sản xuất, kinh doanh; kiên quyết không triển khai nhiệm vụ chỉ để đủ số lượng hoặc thiếu phương án sử dụng kết quả.

Các đơn vị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án năm 2027 trong tháng 11/2026; chủ động thu hút nhân lực, xây dựng lộ trình giải quyết tình trạng thiếu cán bộ công nghệ thông tin tại 20/96 xã, phường. Địa phương cam kết biện pháp khắc phục và xác định thời hạn hoàn thành cụ thể; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, hạn chế tình trạng báo cáo tiến độ nhưng không có sản phẩm đầu ra, tạo chuyển biến trong phương thức kiểm tra, giám sát và điều hành thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Tây Ninh đang cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Việc tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về dữ liệu, nhân lực, nguồn lực đầu tư và trách nhiệm thực thi sẽ quyết định khả năng đưa các giải pháp công nghệ vào sử dụng, tạo giá trị trong quản lý, sản xuất và đời sống, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.