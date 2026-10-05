Công nghệ và Năng lượng xanh AVES tăng vốn lên 42 tỷ đồng, chuẩn bị tung xe điện ra thị trường

Tăng vốn thần tốc và định hình quy mô sản xuất kinh doanh

Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES vừa hoàn tất thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ thêm 12 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 40%. Sự thay đổi này đưa quy mô vốn của doanh nghiệp từ 30 tỷ đồng lên mức 42 tỷ đồng. Quá trình điều chỉnh vốn được ghi nhận vào ngày 2/10, tức là chưa đầy một tháng kể từ khi doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

Tại thời điểm mới thành lập vào ngày 9/9, ông Nguyễn Văn Thanh đóng góp 25,5 tỷ đồng, nắm giữ 85% vốn điều lệ của AVES. Doanh nhân sinh năm 1992 này từng có hơn 7 năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup, trải qua các vị trí lãnh đạo tại VinBus, VinFast và có hơn 3 năm trực tiếp điều hành Green SM từ những ngày dự án mới bắt đầu. Hai cổ đông sáng lập còn lại của công ty là ông Lê Hoàng Long sở hữu 10% và ông Triệu Tuyên Hoàng nắm giữ 5%. Hồ sơ đăng ký kinh doanh sửa đổi mới nhất chỉ cập nhật tổng vốn điều lệ mới mà chưa chi tiết hóa tỷ lệ phân bổ 1,2 triệu cổ phần phát hành thêm, do đó cơ cấu sở hữu hiện tại giữa ba cổ đông chưa được công bố cụ thể.

Doanh nghiệp khởi nghiệp này được định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột chính bao gồm phương tiện di chuyển điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị kết nối vạn vật IoT. Đối với lĩnh vực sản xuất phương tiện di chuyển, công ty tập trung nghiên cứu, phát triển và chế tạo đa dạng các dòng sản phẩm từ xe đạp điện, xe máy điện cho đến xe ba bánh chạy điện. Toàn bộ nguồn lực tài chính đang được phân bổ để xây dựng hạ tầng, hướng đến mục tiêu đưa những sản phẩm thương mại đầu tiên ra thị trường vào mùa hè năm 2027.

Xây dựng trung tâm nghiên cứu và tìm kiếm nhân sự kỹ thuật

Phục vụ cho kế hoạch sản xuất, AVES đang triển khai tuyển dụng hàng loạt nhân sự cấp trung và chuyên gia kỹ thuật cho trụ sở chính tại Hà Nội cùng trung tâm nghiên cứu và phát triển đặt tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Các vị trí được tìm kiếm bao gồm quản lý dự án, kế toán tổng hợp, chuyên viên mua hàng, kỹ sư thiết kế cơ khí, kỹ sư điện và điện tử, nhân sự kiểm soát chất lượng. Trong đó, các ứng viên ứng tuyển vị trí quản lý dự án và mua hàng đều có yêu cầu bắt buộc về khả năng sử dụng tiếng Trung.

Trước đó, doanh nghiệp cũng đăng tuyển vị trí quản lý kế hoạch chịu trách nhiệm cân đối nhu cầu vật tư, tồn kho cho dây chuyền sản xuất xe điện hai bánh. Vị trí quản lý logistics được giao xử lý toàn bộ luồng hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải xuyên biên giới và thực hiện các thủ tục hải quan. Đối với khối kỹ thuật, các kỹ sư cơ khí có nhiệm vụ thiết kế, chế tạo nguyên mẫu từ bộ khung, vỏ xe cho đến việc phối hợp tích hợp pin, động cơ và hệ thống quản lý nhiệt. Lực lượng này cũng trực tiếp tham gia lắp ráp, thử nghiệm, xử lý lỗi trên dây chuyền và làm việc với các cơ quan chức năng về tiêu chuẩn đăng kiểm xe máy tại Việt Nam.

Bên cạnh phương thức tuyển dụng trực tiếp, doanh nghiệp còn tổ chức cuộc thi thiết kế xe máy điện AVES Future Mobility Challenge 2026 với tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng. Sau một tuần mở cổng tiếp nhận, ban tổ chức đã ghi nhận hơn 350 lượt đăng ký cùng hơn 200 ý tưởng dự thi từ nhiều nhóm tuổi và ngành nghề. Cổng nhận bài dự kiến đóng vào ngày 27/10 và kết quả sẽ được công bố trong tháng 12. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập Nguyễn Văn Thanh, kết quả lớn nhất mà công ty chờ đợi từ sân chơi này là tìm kiếm và thuyết phục được những nhân sự phù hợp về đầu quân cho bộ máy kỹ thuật của doanh nghiệp.