Công nghệ và đổi mới sáng tạo kết nối nhà quản lý với doanh nghiệp tại Diễn đàn AEF 2026

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, bên cạnh 16 phiên thảo luận chuyên đề, khu vực trình diễn giải pháp công nghệ mới và đổi mới sáng tạo tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, Thành phố Hồ Chí Minh, đã giới thiệu hơn 30 giải pháp công nghệ đột phá từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ghi nhận từ Ban Tổ chức, khu vực trình diễn diễn ra xuyên suốt ngày 27/10, với các phiên kéo dài khoảng 30 phút luân phiên trên 4 sân khấu chuyên biệt. Đây là không gian dành cho các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khoa học công nghệ và doanh nghiệp giới thiệu những công nghệ, giải pháp và mô hình đổi mới đã được chứng minh trong thực tiễn vận hành.

Điểm đáng chú ý là nhiều giải pháp được giới thiệu không còn ở giai đoạn ý tưởng mà đã được kiểm chứng qua ứng dụng thực tế, tập trung vào các nhóm lĩnh vực được xác định là ưu tiên chiến lược: trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, hạ tầng dữ liệu và dịch vụ số, cùng các giải pháp phục vụ sản xuất thông minh và quản trị đô thị.

Các chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi nhiểu chuyên đề khác nhau, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026.

Trong nhóm công nghệ trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, các doanh nghiệp đến từ Singapore và Hoa Kỳ mang tới những nền tảng hỗ trợ triển khai trí tuệ nhân tạo an toàn trên quy mô lớn, tích hợp tùy chỉnh và quản lý quyền truy cập cấp doanh nghiệp.

Cụ thể, TOTM từ Singapore giới thiệu nền tảng hỗ trợ triển khai trí tuệ nhân tạo an toàn, trong khi Cyfendo – công ty Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng – trình diễn nền tảng bảo mật ứng dụng tự động phát hiện, xác thực và vá lỗ hổng phần mềm.

Ở nhóm hạ tầng số và dịch vụ công, các giải pháp định danh điện tử và tự động hóa quy trình hành chính được trình diễn trực tiếp, hướng tới rút ngắn khoảng cách giữa công nghệ và trải nghiệm thực tế của người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc chương trình tại Phòng 3, với chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong các ngành, lĩnh vực phục vụ mô hình tăng trưởng mới; hợp tác quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp và các lãnh đạo doanh nghiệp trẻ toàn cầu".

Phát biểu khai mạc chương trình tại Phòng 3 cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” không dừng ở trao đổi hàng hóa, mà là sự gắn kết về tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu và con người dọc theo toàn bộ chuỗi giá trị, từ nhà máy, cánh đồng đến cảng biển và thị trường tiêu thụ. Ông đặt vấn đề về việc làm thế nào để công nghệ, vốn và nhân lực cùng hội tụ, tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho khu vực sản xuất, đồng thời chỉ rõ bốn định hướng: xanh hóa và minh bạch hóa đã trở thành điều kiện tham gia thị trường; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được quyết định bởi cả hệ sinh thái công nghệ, nhân lực, hạ tầng hậu cần và dữ liệu; các thành phố và thế hệ doanh nhân trẻ trở thành chủ thể kiến tạo quan hệ đối tác công nghệ; và tất cả những yếu tố đó phải được chuyển hóa vào các ngành kinh tế cụ thể.

Những định hướng này phản ánh trực tiếp vào cấu trúc của 16 phiên thảo luận chuyên đề diễn ra song song. Các phiên tập trung vào ba nhóm nội dung lớn: chuyển dịch mô hình tăng trưởng và vai trò của các siêu đô thị; hoàn thiện thể chế, tài chính và công nghệ chiến lược; và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong các ngành, lĩnh vực phục vụ mô hình tăng trưởng mới, từ hậu cần xanh, sản xuất tiên tiến đến công nghệ nông nghiệp và ngoại giao công nghệ cho các siêu đô thị. Sự hiện diện của đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố tại các phiên cho thấy nỗ lực kết nối trực tiếp giữa khuyến nghị chính sách và nhu cầu vận hành của doanh nghiệp.

Người dân và du khách thích thú ghi hình robot trình diễn tại Không gian triển lãm công nghệ cao – Trình diễn robot, thuộc GRECO 2026, ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bên cạnh không gian trình diễn tại Thiskyhall, từ ngày 26/10, Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư (GRECO 2026) đã mở cửa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với diện tích khoảng 11.000 mét vuông, quy tụ hơn 70 tổ chức và doanh nghiệp cùng nhiều sản phẩm, công nghệ và giải pháp tăng trưởng xanh.

Triển lãm được bố trí thành bốn phân khu, bao gồm khu trưng bày sản phẩm công nghệ cao với các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, robot và vật liệu mới; khu đô thị xanh; khu sản phẩm xanh gắn với kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp; và khu trải nghiệm cộng đồng.

Sự hiện diện đồng thời của không gian trình diễn công nghệ tại hội nghị chính và triển lãm tăng trưởng xanh tại phố đi bộ cho thấy cách tiếp cận hai lớp của Ban Tổ chức: trong khi các phiên thảo luận và trình diễn tại Thiskyhall hướng đến đối tượng chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp, thì GRECO 2026 mở rộng không gian tiếp cận ra công chúng, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm công nghệ và các mô hình tiêu dùng bền vững. Với hơn 30 giải pháp công nghệ được trình diễn cùng 16 phiên chuyên đề trong cùng một ngày.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời khẳng định vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh như một trung tâm kết nối công nghệ, vốn và tri thức trong khu vực./.