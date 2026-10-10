Công nghệ UAV tầm xa Ukraine đốt kho dầu xuất khẩu ở Rostov ngay khi Mỹ nới lỏng trừng phạt diesel Nga

UAV tầm xa Ukraine đốt kho dầu xuất khẩu NZNP ở Rostov ngay khi Mỹ nới lỏng trừng phạt diesel Nga. Ảnh chụp màn hình/focus.ua

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ công bố nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu nhiên liệu diesel của Nga ngày 9/10/2026, các UAV tấn công tầm xa của Ukraine đã tấn công nhà ga xuất khẩu sản phẩm dầu NZNP Rostovsky tại thành phố Rostov-on-Don (Nga).

Vụ việc gây cháy lớn tại cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tải nhiên liệu từ nhà máy Novoshakhtinsk ra thị trường xuất khẩu và hỗ trợ logistics quân sự.

Thống đốc vùng Rostov xác nhận lực lượng phòng không đã đánh chặn hơn 50 thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) của Ukraine trong đêm, song đám cháy vẫn bùng phát tại kho/trạm (terminal).

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thỏa thuận với Nga về việc cung cấp hàng trăm nghìn tấn diesel ra thị trường toàn cầu nhằm hạ giá nhiên liệu, kèm theo giấy phép tạm thời của Bộ Tài chính Mỹ cho phép giao dịch diesel Nga đến tháng 4/2027.

Phía Ukraine phản ứng mạnh mẽ, cho rằng quyết định này làm suy yếu áp lực lên Nga và các đòn tấn công vào cơ sở năng lượng tiếp tục được duy trì như một phần chiến dịch làm gián đoạn nguồn thu và hậu cần đối phương.

Loại UAV/drone cụ thể được sử dụng trong đòn đánh đêm 9-10/10 chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, dựa trên các cuộc tấn công tương tự vào nhà máy lọc dầu và kho/trạm (terminal) nhiên liệu sâu trong lãnh thổ Nga thời gian gần đây, Ukraine chủ yếu triển khai các UAV tấn công một chiều tầm xa thuộc dòng UAV AN-196 Liutyi, UJ-26 Beaver và phiên bản nâng cấp FP-6 của Fire Point.

Một quân nhân thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine chuẩn bị phóng UAV/drone tầm xa AN-196 Liutyi, ngày 28/2/2025. (Ảnh: Evgeniy Maloletka/forbes.com)

Những hệ thống này được thiết kế để bay quãng đường hàng trăm đến hàng nghìn kilomet, mang đầu đạn đủ lớn để gây cháy và phá hủy cơ sở hạ tầng nhiên liệu.

UAV AN-196 Liutyi là một trong những nền tảng chính. Phiên bản nâng cấp được Tổng thống Ukraine công bố có tầm bay lên tới khoảng 2.500km, đủ để tiếp cận các mục tiêu sâu như nhà máy lọc dầu ở vùng Komi.

UAV AN-196 Liutyi có thiết kế khí động học tối ưu, thân composite, sải cánh khoảng 7 mét và có thể mang đầu đạn nặng khoảng 50 đến 75kg.

Nhờ hệ thống dẫn đường kết hợp giữa định vị vệ tinh GPS/GLONASS kháng nhiễu cải tiến, INS (dẫn đường quán tính) và hệ thống camera kết nối quang học thời gian thực, UAV AN-196 Liutyi có thể đánh trúng mục tiêu với sai số (CEP) cực thấp ở khoảng cách vượt ngưỡng 1.000km.

UJ-26 Beaver có kích thước nhỏ gọn hơn với chiều dài khoảng 2,5 mét, sải cánh 3 đến 3,5 mét, tầm bay khoảng 800 đến 1000 km và đầu đạn khoảng 20 đến 30kg.

Động cơ piston đẩy phía sau giúp duy trì tốc độ hành trình 150 đến 200 km/h trong nhiều giờ, phù hợp với các cuộc tấn công ban đêm nhằm tránh radar.

Hỏa hoạn tại Nhà máy Lọc dầu Novoshakhtinsk. Ảnh: truyền thông Nga/rbc.ua

Phiên bản FP-6, phát triển từ FP-1, được nâng cấp với cánh hình thang tích hợp thùng nhiên liệu, giúp tăng tầm bay lý thuyết lên tới 3.400km trong khi vẫn giữ được tải trọng đầu đạn đáng kể.

Thiết kế này giảm lực cản và phân bố lực nâng đều hơn, cải thiện hiệu suất nhiên liệu.

Tất cả các dòng UAV/drone này đều thuộc loại tấn công một chiều, bay chậm ở độ cao thấp đến trung bình để hạn chế bị phát hiện sớm và thường được phóng từ các bệ phóng mặt đất hoặc xe tải cơ động gần biên giới.

Chúng dựa vào lập trình trước và khả năng chống nhiễu hạn chế, nhưng số lượng lớn và chi phí thấp cho phép Ukraine duy trì áp lực liên tục lên hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng năng lượng Nga.

Việc tấn công kho/trạm nhiên liệu xuất khẩu (terminal) NZNP Rostovsky ngay sau khi Mỹ quyết định nới lỏng trừng phạt cho thấy chiến dịch UAV/drone tầm xa của Ukraine không chỉ nhằm mục tiêu quân sự thuần túy mà còn là kinh tế.

Các UAV này đang buộc Nga phải phân tán nguồn lực phòng thủ trên diện rộng, đồng thời gây gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu.

Dù loại máy bay chính xác trong vụ việc này vẫn đang được các nhà phân tích OSINT làm rõ, thông số kỹ thuật của các dòng Liutyi, Beaver và FP-6 cho thấy Ukraine đã xây dựng được năng lực tấn công sâu độc lập, với tầm bay và tải trọng đủ để ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ của đối phương.

(Theo war.obozrevatel.com, focus.ua, rbc.ua, media.az)