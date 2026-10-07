Công nghệ trên điện thoại Trung Quốc ngày càng táo bạo

Sống tại Mỹ đồng nghĩa với việc tiếp cận nhiều dòng điện thoại cao cấp, nhưng không ít thiết bị độc đáo lại chưa từng xuất hiện trên kệ hàng.

Theo trang tin công nghệ Cnet, sự thống trị của các nhà mạng Mỹ - vốn quen bán máy kèm hợp đồng trả góp dài hạn, là rào cản lớn cho các thương hiệu mới.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt các dải tần 4G/5G tương thích cùng rào cản địa chính trị như lệnh cấm với Huawei khiến người dùng Mỹ bỏ lỡ nhiều mẫu smartphone phá cách.

Tại hội nghị Snapdragon Summit 2026 mới đây, các dòng chip mới như Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đã phô diễn sức mạnh AI và đồ họa vượt trội.

Tuy nhiên, thiết kế đột phá không nhất thiết phải phụ thuộc vào vi xử lý mạnh nhất, mà đến từ sự táo bạo của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Xiaomi 18 Pro: Màn hình phụ phía sau nhiều tiện ích

Ảnh: Cnet

Màn hình phụ mặt lưng đang trở thành xu hướng trên điện thoại Trung Quốc, nổi bật là Xiaomi 18 Pro. Máy sở hữu màn hình nhỏ nằm cạnh cụm camera, chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 (phiên bản Pro Max dùng chip Extreme Gen 6).

Trải nghiệm thực tế cho thấy màn hình này khá hữu dụng. Người dùng có thể xem trước góc chụp khi selfie bằng camera chính - giải pháp tối ưu trong điều kiện thiếu sáng.

Ngoài ra, màn hình phụ còn hiển thị thông báo, widget hay trình phát nhạc khi đặt úp điện thoại.

So với tính năng HiLight trên Google Pixel 11 Pro - vốn chỉ là vòng đèn LED nhấp nháy báo trạng thái - màn hình phụ của Xiaomi vượt trội hoàn toàn về tính thực tế.

Honor Robot Phone: Sức mạnh từ cụm camera chống rung

Mẫu điện thoại của Honor gây ấn tượng mạnh với camera đặt trên tay quay gimbal thu gọn vào mặt lưng, tương tự cơ chế của DJI Osmo Pocket.

Ảnh: Cnet

Cụm camera 200MP này có thể linh hoạt xoay các góc hoặc vươn lên trước để chụp selfie qua thao tác cử chỉ hoặc điều khiển trên màn hình. Thiết bị mang lại khả năng quay chụp mượt mà, chuyên nghiệp ngay trong tầm tay.

Với giá khởi điểm từ 9.999 NDT (khoảng 35 triệu đồng) cho bản 12GB RAM và 12.999 NDT (khoảng 45,5 triệu đồng) cho bản 16GB RAM, mức giá này không quá chênh lệch so với các dòng flagship của Apple hay Samsung.

Dù vậy, người dùng Mỹ chỉ có thể mua dưới dạng hàng xách tay do Honor không phân phối chính hãng tại đây.

Sau nhiều năm thị trường quanh quẩn với thiết kế màn hình "đục lỗ" hay "tai thỏ" (Dynamic Island), những thử nghiệm táo bạo từ Trung Quốc đang mang đến làn gió mới cho kiểu dáng điện thoại thanh truyền thống.

(Theo Cnet)