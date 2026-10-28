Công nghệ “tiếp sức” quảng bá văn hóa lịch sử ở xã Hoằng Lộc

Buổi livestream “Hoằng Lộc từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai” góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc đến công chúng.

Tháng 9 vừa qua, tại Di tích lịch sử quốc gia Bảng Môn Đình diễn ra buổi livestream với chủ đề “Hoằng Lộc từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai”. Là biểu tượng của truyền thống hiếu học, khoa bảng và tinh thần trọng chữ, trọng người của quê hương Hoằng Lộc, Bảng Môn Đình trở thành không gian để những câu chuyện lịch sử, truyền thống giáo dục của địa phương được giới thiệu đến đông đảo công chúng. Ngay trong lần đầu tổ chức, phiên livestream này đã ghi nhận hơn 19 nghìn lượt tiếp cận, 1.214 lượt tương tác và gần 20 nghìn lượt xem lại.

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hoằng Lộc, Lê Thị Hiếu chia sẻ: “Livestream tại Bảng Môn Đình là cách làm mới nhằm giới thiệu nét đẹp lịch sử, văn hóa truyền thống trên nền tảng số. Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin đơn thuần, hình thức này hướng đến sự tương tác trực tiếp, giúp câu chuyện di sản trở nên sinh động và dễ tiếp nhận hơn. Từ chủ đề này, địa phương sẽ tiếp tục khai thác các giá trị về con người, làng nghề, nét sinh hoạt đặc trưng nhằm xây dựng chuỗi nội dung số, tiến tới hình thành “bản đồ di sản” của xã Hoằng Lộc”.

Là vùng đất giàu truyền thống, xã Hoằng Lộc hiện có 16 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia và 13 di tích cấp tỉnh. Hiện nay địa phương đã, đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, giới thiệu di sản trên nhiều kênh thông tin của địa phương. Toàn bộ nội dung về lịch sử, giá trị văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, lễ hội, phong tục truyền thống... cùng với các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã được đăng tải, chia sẻ thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của xã, trang mạng xã hội chính thức và nhóm cộng đồng, đặc biệt là vào các dịp lễ hội, sự kiện văn hóa, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn. Theo kế hoạch, Khu Di tích danh nhân văn hóa Nguyễn Quỳnh (Trạng Quỳnh) cùng một số địa điểm gắn với truyền thống khoa bảng sẽ là điểm đến tiếp theo của chuỗi hoạt động livestream. Mỗi di tích sẽ được xây dựng nội dung theo từng chủ đề riêng, kết hợp tư liệu, hình ảnh, nhân vật trải nghiệm nhằm tăng sức hút đối với người xem.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, xã Hoằng Lộc đang từng bước tiến hành số hóa thông tin hệ thống di tích. Trong đó, 3 di tích cấp quốc gia đã được bố trí mã QR phục vụ người dân và du khách tra cứu thông tin trực tuyến. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hoằng Lộc, Nguyễn Đình Bằng cho biết: “Địa phương đang tập trung số hóa di tích kết hợp khai thác hiệu quả các kênh thông tin điện tử của xã. Cùng với việc đảm bảo tính chuẩn xác của dữ liệu, xã tiếp tục đổi mới cách thể hiện sao cho phù hợp với đa dạng nhóm công chúng. Mục tiêu lớn nhất là giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận di sản”.

Dù còn không ít khó khăn về nguồn nhân lực chuyên trách, hạ tầng kỹ thuật cũng như kinh phí triển khai các hoạt động, song bước đi ban đầu tại xã Hoằng Lộc cho thấy sự chủ động, bài bản và phù hợp với thực tiễn cơ sở.