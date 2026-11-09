Công nghệ thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản tại lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026

UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Trái cây Bắc Ninh năm 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 7/12/2026 tại Quảng trường trung tâm phường Chũ, do Sở Công Thương phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Không gian lễ hội được bố trí thành 3 khu vực chính, gồm: Khu triển lãm trái cây và nông sản: Giới thiệu các sản phẩm chủ lực như cam, bưởi, táo, ổi, trái cây theo mùa, sản phẩm chế biến từ vải thiều cùng các sản phẩm OCOP tiêu biểu. Các gian hàng được sắp xếp theo cụm địa phương, kèm thông tin vùng trồng, chủ thể sản xuất và cơ chế truy xuất nguồn gốc, kết hợp trưng bày mô hình cây, tiểu cảnh và sinh vật cảnh.

Ảnh minh họa.

Khu sản phẩm công nghiệp nông thôn, OCOP và làng nghề: Trưng bày thủ công mỹ nghệ, nông lâm sản chế biến sâu, đặc sản vùng miền do doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài thành phố cung cấp.

Khu công nghệ và giải pháp: Giới thiệu vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản; cùng các giải pháp về truy xuất nguồn gốc, logistics, chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Tham gia lễ hội có các xã, phường, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài thành phố. Phạm vi trưng bày không chỉ nông sản tươi, sản phẩm OCOP mà còn mở rộng sang máy móc, công nghệ, vật tư nông nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ như ngân hàng, bưu chính viễn thông, vận chuyển, xúc tiến thương mại.

Điểm mới năm nay, trong ngày khai mạc sẽ tổ chức lễ dâng hương và dâng trái cây đầu mùa lên Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bác Hồ (phường Kinh Bắc), Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Chùa Tây Yên Tử (xã Tây Yên Tử).

Chương trình còn có hoạt động văn hóa, văn nghệ, xúc tiến thương mại, du lịch và bán hàng trực tuyến. Ban tổ chức sẽ chọn 5–7 vườn cây ăn quả tiêu biểu tại các xã, phường Lục Ngạn, Chũ, Nam Dương, Phượng Sơn, Phúc Hòa… làm điểm tham quan, mời du khách trải nghiệm thực tế. Để thuận tiện di chuyển, lễ hội tổ chức tuyến xe ô tô, xe điện miễn phí đưa đón từ Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh) và Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) đến khu vực diễn ra sự kiện.

Lễ hội hướng tới quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; hỗ trợ các đơn vị mở rộng thị trường, kết nối với hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp thu mua, chế biến. Đây cũng là cơ hội giúp các chủ thể nâng cao nhận diện thương hiệu, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ và nâng cao năng lực kinh doanh.

Với sự kết hợp giữa trưng bày sản phẩm, giới thiệu công nghệ và hoạt động văn hóa - du lịch, Lễ hội Trái cây Bắc Ninh 2026 được kỳ vọng tôn vinh giá trị nông sản, thúc đẩy du lịch nông nghiệp, nâng cao thương hiệu địa phương, hướng tới phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản ổn định, bền vững.

Mời độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.