Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) đang gây tranh cãi trong các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, khi được một số chính phủ và doanh nghiệp xem là giải pháp giảm phát thải quan trọng, nhưng bị các tổ chức môi trường cảnh báo có thể trở thành công cụ giúp ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch tiếp tục hoạt động mà không phải cắt giảm phát thải tận gốc.

Tại Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), đề xuất đưa công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) vào thỏa thuận cuối cùng đã trở thành một trong những vấn đề gây bất đồng.

Dự thảo đề xuất mục tiêu đạt công suất thu giữ ít nhất 500 triệu tấn CO2 mỗi năm vào năm 2035, hướng tới mức 1,3-2,5 tỷ tấn trong dài hạn.

Tuy nhiên, hiệu quả và tính khả thi của công nghệ này vẫn còn nhiều nghi vấn. Theo tổ chức nghiên cứu Carbon Brief, đến tháng 2/2026, thế giới có 75 dự án CCS đang vận hành, với tổng công suất thu giữ 62,5 triệu tấn CO2 mỗi năm, tương đương khoảng 0,2% tổng lượng phát thải toàn cầu năm 2025.

Tại châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) đang hỗ trợ một dự án thu giữ và lưu trữ carbon quy mô lớn tại nhà máy sản xuất phân bón Sluiskil của tập đoàn Yara ở Hà Lan. Dự án dự kiến thu giữ 800.000 tấn CO2 mỗi năm, hóa lỏng rồi vận chuyển bằng tàu biển sang Na Uy để lưu trữ dưới đáy biển.

Những người ủng hộ cho rằng CCS có thể giúp giảm đáng kể phát thải trong các ngành khó chuyển đổi như sản xuất phân bón, xi măng và thép. Tuy nhiên, các tổ chức môi trường cảnh báo công nghệ này đòi hỏi chi phí cao, tiêu tốn năng lượng và phụ thuộc nhiều vào trợ cấp công.

Đáng lo ngại hơn, khoảng 75% lượng CO2 được thu giữ và sử dụng hiện nay phục vụ hoạt động khai thác dầu khí, góp phần kéo dài sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Theo các chuyên gia, CCS không nên được xem là giải pháp thay thế cho việc cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phát thải tại nguồn.

Công nghệ này chỉ thực sự có ý nghĩa nếu được triển khai có chọn lọc, ưu tiên những ngành công nghiệp khó khử carbon và đi kèm các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn, chi phí và trách nhiệm lưu trữ lâu dài./.