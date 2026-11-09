Công nghệ thay đổi cách ngân hàng vận hành

Những vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân xảy ra liên tiếp trong các lĩnh vực từ y tế, hàng không đến dịch vụ tiêu dùng đang cho thấy một thực tế đáng lo ngại: Nguy cơ mất an toàn thông tin không còn giới hạn trong phạm vi một hệ thống hay một tổ chức riêng lẻ.