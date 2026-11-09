Công nghệ thay đổi cách ngân hàng vận hành
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để tạo ra những thay đổi mang tính đột phá. Trong lĩnh vực ngân hàng, sự khác biệt giữa số hóa và chuyển đổi số thể hiện ngay từ cách xử lý một bộ hồ sơ. Nếu chỉ chuyển giấy tờ thành tệp điện tử nhưng vẫn giữ nguyên các bước xử lý cũ, phần lớn những bất cập của quy trình vẫn còn nguyên.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/cong-nghe-thay-doi-cach-ngan-hang-van-hanh/7579.html