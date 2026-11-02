Công nghệ tạo nước uống từ không khí của 'xứ Kim tự tháp'

Là một trong những quốc gia khan hiếm nước nhất thế giới, Ai Cập đang thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới nhằm đa dạng hóa nguồn cung, trong đó có công nghệ thu hơi ẩm trong không khí để tạo nước uống.

Du khách cưỡi lạc đà thăm quan kim tự tháp ở ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Ai Cập có khí hậu khô hạn, lượng mưa rất thấp và phụ thuộc chủ yếu vào sông Nile. Theo Bộ trưởng Thủy lợi Hani Sewilam, lượng nước sẵn có bình quân đầu người tại nước này chỉ đạt 473 m³/năm, thấp hơn ngưỡng khan hiếm nước nghiêm trọng 500 m³/người/năm. Trong khi đó, nhu cầu nước gia tăng cùng dân số và các hoạt động kinh tế tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung.

Mặc dù phần lớn lãnh thổ là sa mạc, khu vực thung lũng và châu thổ sông Nile có điều kiện độ ẩm thuận lợi hơn, tạo cơ hội xem xét ứng dụng công nghệ thu nước từ không khí tại những địa điểm thích hợp.

Một trong những công nghệ đang được Ai Cập phát triển là thiết bị KuSui, hợp tác sản xuất với công ty Mizuha của Nhật Bản. Máy thu hơi nước trong không khí, ngưng tụ thành nước lỏng, sau đó lọc tạp chất và xử lý kháng khuẩn bằng ion bạc. Thiết bị cần điện và điều kiện nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, nhưng không cần kết nối với mạng lưới cấp nước đường ống, qua đó có thể phục vụ các công trình riêng lẻ hoặc hỗ trợ cấp nước trong tình huống khẩn cấp.

Theo thông số kỹ thuật được công bố năm 2024, thiết bị KuSui sản xuất tại Ai Cập có công suất 16 lít nước/ngày và sử dụng hơn 70% linh kiện nội địa. Mẫu thử đã được kiểm nghiệm, với kết quả xác nhận nước đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn nước uống của Ai Cập. Thỏa thuận sản xuất hướng tới cung cấp thiết bị cho thị trường trong nước và các nước Arab, châu Phi.

Ngày 26/10, Thủ tướng Mostafa Madbouly đã tham quan, kiểm tra và uống thử nước được tạo ra từ không khí tại Triển lãm và Hội nghị quốc tế về nước và nước thải ở Cairo. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất trong nước các thiết bị xử lý nước và khử mặn, mở rộng đầu tư tư nhân, đồng thời ứng dụng công nghệ để giảm chi phí vận hành và tiêu thụ nước, năng lượng.

Cùng với hướng đi này, ngày 25/10, Chính phủ Ai Cập đã phê duyệt hồ sơ mời thầu xây dựng các nhà máy khử mặn mới tại hai tỉnh Port Said và Suez, cho thấy nước này đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bổ sung nguồn cung và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước.