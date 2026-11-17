Theo Cục Đường bộ Việt Nam, một trong những giải pháp đáng chú ý là ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và cơ sở dữ liệu giao thông đường bộ.

Hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh được lắp đặt trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Từ tháng 3/2026, các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được trang bị hệ thống ITS.

Dữ liệu từ các thiết bị giám sát được truyền về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông tuyến, phục vụ theo dõi, phân tích và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị liên quan. Qua đó, hỗ trợ phát hiện, xử lý nhanh các tình huống phát sinh, nâng cao hiệu quả điều hành và phối hợp ứng cứu sự cố.

Trong công tác kiểm tra, bảo trì công trình, công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp AI được ứng dụng để khảo sát các vị trí khó tiếp cận trên cầu như mặt dưới dầm, trụ cầu, gối cầu. Hình ảnh, dữ liệu thu thập được xử lý để xây dựng mô hình số, tự động nhận diện các khiếm khuyết như nứt bê tông, bong tróc, lộ cốt thép, ăn mòn và thấm nước.

Giải pháp giúp nâng cao độ chính xác trong kiểm tra, phát hiện sớm hư hỏng và chủ động xây dựng kế hoạch bảo trì.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khắc phục hậu quả thiên tai, bảo trì đường bộ.

Cùng với đó, xe khảo sát chuyên dụng tích hợp camera, máy quét laser, cảm biến và thiết bị định vị được sử dụng để đánh giá tình trạng mặt đường. Dữ liệu được phân tích bằng AI nhằm nhận diện các dạng hư hỏng như nứt, ổ gà, lún vệt bánh xe và độ bằng phẳng mặt đường.

Việc chuyển từ đánh giá chủ yếu bằng quan sát trực quan sang phân tích dữ liệu định lượng giúp cơ quan quản lý xác định chính xác vị trí, mức độ hư hỏng và lựa chọn phương án sửa chữa phù hợp.

Đối với các tuyến đường miền núi, giải pháp giám sát nguy cơ sạt lở kết hợp ảnh viễn thám vệ tinh và hệ thống cảm biến tại hiện trường cũng được nghiên cứu, triển khai thí điểm.

Hệ thống theo dõi biến dạng mái taluy, tự động truyền dữ liệu và phát cảnh báo theo các cấp độ khi thông số vượt ngưỡng, giúp cơ quan quản lý chủ động điều tiết giao thông, hạn chế phương tiện hoặc tổ chức cấm đường khi cần thiết.

Bên cạnh công nghệ số, việc nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới cũng được chú trọng nhằm nâng cao độ bền và tuổi thọ công trình. Tiêu biểu là giải pháp sử dụng bê tông siêu tính năng (UHPC) trong sửa chữa mặt cầu Thăng Long.

Cầu Thăng Long sau sửa chữa, phương tiện di chuyển thuận tiện hơn.

Sau thời gian dài khai thác, mặt cầu Thăng Long xuất hiện nhiều hư hỏng ở lớp phủ bê tông nhựa. Trên cơ sở khảo sát, kiểm định, Cục Đường bộ Việt Nam đã nghiên cứu giải pháp kết cấu mặt cầu liên hợp nhẹ, sử dụng lớp UHPC có cường độ chịu nén tối thiểu 120 MPa, kết hợp với bản thép hiện hữu và lớp bê tông nhựa polymer phía trên.

Kết quả kiểm định sau gia cường cho thấy độ võng mặt cầu giảm khoảng một nửa, không xuất hiện vết nứt và hiện tượng trượt trên bản thép.

Công trình hoàn thành cuối năm 2020, đưa vào khai thác trở lại từ tháng 1/2021. Giải pháp này mở ra hướng ứng dụng UHPC trong sửa chữa, gia cường cầu thép, góp phần nâng cao khả năng khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình.

Việc đưa công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và vật liệu mới vào lĩnh vực đường bộ đang từng bước thay đổi phương thức quản lý, kiểm tra và bảo trì hạ tầng.

Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng khai thác công trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực bảo trì và bảo đảm an toàn giao thông.