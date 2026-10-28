Công nghệ số thúc đẩy năng lượng xanh ở Tây Ninh

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh xây dựng hệ thống dữ liệu năng lượng thông minh, tích hợp thông tin về nguồn điện, lưới điện, phụ tải và giảm phát thải carbon.

Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng điện, giảm chi phí sản xuất, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, bền vững.

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tìm hiểu giải pháp công nghệ số, tự động hóa và quản lý năng lượng thông minh, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Thi công lắp đặt hệ thống giá đỡ pin năng lượng mặt trời tại Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 được gấp rút thi tại xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Hệ thống điện mặt trời quy mô lớn tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Hệ thống pin năng lượng mặt trời tại cụm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng, góp phần khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Hệ thống điện mặt trời tại cụm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng được áp dụng công nghệ quản lý năng lượng thông minh, giúp tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Minh Phú - TTXVN