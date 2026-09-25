Công nghệ số theo chân người lính về bản làng biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn hướng dẫn người dân xã Mường Lát sử dụng các tiện ích số trên điện thoại thông minh. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới đất liền tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 32 xã, phường khu vực biên giới, gồm 16 xã biên giới đất liền và 16 xã, phường khu vực biên giới biển.

“CẦM TAY CHỈ VIỆC” ĐỂ NGƯỜI DÂN DỄ TIẾP CẬN

Ở những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc đưa công nghệ số đến với người dân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dân cư phân bố không tập trung, điều kiện kinh tế còn khó khăn, khả năng sử dụng thiết bị thông minh không đồng đều. Bởi vậy, thay vì chỉ tuyên truyền, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa lựa chọn cách làm thiết thực hơn: xuống từng khu dân cư, hướng dẫn từng người, từng thao tác.

Tại xã biên giới Mường Lát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phụ trách địa bàn 5 thôn, khu phố với 1.656 hộ, 7.044 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc Thái chiếm 63,4%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khoảng 25%.

Từ đặc điểm đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn xây dựng kế hoạch, phân công các tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp với Công an xã, MTTQ, Đoàn Thanh niên và các lực lượng địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số.

Tại Nhà văn hóa khu phố Tén Tằn, những chiếc điện thoại thông minh được cán bộ Biên phòng và đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng ngay trên thực tế. Từ cài đặt VNeID, xác thực tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, từng thao tác được hướng dẫn chậm rãi, dễ hiểu.

Với người cao tuổi hoặc những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, việc hướng dẫn càng được thực hiện tỉ mỉ hơn. Cán bộ không chỉ nói mà trực tiếp cầm điện thoại, chỉ từng nút bấm, sau đó để người dân tự thực hiện lại.

Năm nay 70 tuổi, ông Vi Văn Biên, cựu chiến binh khu phố Tén Tằn cho biết, trước đây nhiều tiện ích trên điện thoại thông minh còn khá xa lạ. Sau khi được cán bộ hướng dẫn trực tiếp, ông đã từng bước biết sử dụng VNeID và tra cứu một số thông tin cần thiết.

Theo ông Biên, cách hướng dẫn trực tiếp, làm đến đâu hiểu đến đó giúp những người lớn tuổi như ông dễ tiếp cận công nghệ hơn.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích số, làm thủ tục qua lại biên giới và quét mã QR tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm tại Trạm cửa khẩu Tén Tằn. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Cùng tham gia hỗ trợ người dân, bà Hà Mai Phương, Phó Bí thư Đoàn xã Mường Lát cho biết, đoàn viên, thanh niên có lợi thế về công nghệ nên phối hợp với cán bộ Biên phòng hướng dẫn từng trường hợp, nhất là những người còn lúng túng khi sử dụng điện thoại thông minh.

Không chỉ phục vụ đời sống dân sinh, công nghệ số cũng đang được đưa vào các hoạt động tại khu vực cửa khẩu. Tại Trạm kiểm soát cửa khẩu Tén Tằn, công nghệ hỗ trợ cán bộ trong công tác kiểm tra, kiểm soát, đồng thời giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin về quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh.

MÃ QR MỞ THÊM KÊNH KẾT NỐI GIỮA NGƯỜI DÂN VÀ LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG

Một cách làm đáng chú ý tại Tén Tằn là sử dụng mã QR để tuyên truyền pháp luật và tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự.

Đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã triển khai gần 250 mã QR tại nhà văn hóa, khu dân cư và nhiều địa điểm công cộng. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối mạng, người dân có thể quét mã để tiếp cận thông tin hoặc gửi tin báo, tố giác tội phạm đến lực lượng chức năng.

Thiếu tá Dương Văn Quỳnh, Phó Trưởng Công an xã Mường Lát cho biết, việc phối hợp triển khai mã QR tạo thêm thuận lợi để người dân cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là nguồn tin giúp lực lượng Công an và Biên phòng chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở.

Ở những bản làng vùng biên, nơi khoảng cách địa lý đôi khi khiến việc tiếp cận các cơ quan chức năng không thuận tiện, một mã QR nhỏ có thể trở thành thêm một kênh liên lạc nhanh chóng. Người dân có thể chủ động phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ gìn sự bình yên của địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn cho biết, chuyển đổi số ở địa bàn biên giới là quá trình lâu dài, cần sự kiên trì bởi điều kiện kinh tế, thiết bị và khả năng sử dụng công nghệ của người dân còn khác nhau.

Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đồng bào khu vực biên giới. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Vì vậy, cán bộ Biên phòng không chỉ dừng ở việc tuyên truyền mà trực tiếp xuống địa bàn, hướng dẫn để người dân biết, hiểu và tự sử dụng được những tiện ích phù hợp với nhu cầu.

Từ VNeID, dịch vụ công trực tuyến đến những mã QR đặt tại khu dân cư, công nghệ số đang từng bước hiện diện trong đời sống vùng biên. Đằng sau những tiện ích ấy vẫn là cách làm quen thuộc của người lính biên phòng: bám địa bàn, gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng người dân.

Khi người dân biết sử dụng công nghệ để giải quyết công việc, tiếp cận thông tin và phản ánh những vấn đề từ cơ sở, chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa xôi. Nó trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố thế trận Biên phòng toàn dân và xây dựng vùng biên Thanh Hóa ngày càng bình yên, phát triển.