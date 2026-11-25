Trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất biến động và thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành hướng phát triển mới của các hợp tác xã (HTX) chăn nuôi.

Rào cản trong quản lý chăn nuôi an toàn sinh học

Ngành chăn nuôi đóng góp từ 25-27% cơ cấu GDP toàn ngành nông nghiệp, tạo sinh kế cho hàng triệu hộ dân, cung cấp thực phẩm cho hơn 100 triệu người dân và khoảng 15 triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 8,66 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,1 tỷ USD.

Trong đó, các HTX chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong liên kết nông hộ, tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh và xây dựng vùng nguyên liệu an toàn.

Tuy nhiên, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, năng lực quản trị và nguồn lực đầu tư hạn chế vẫn là những rào cản lớn đối với việc triển khai đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học tại các HTX.

Năm 2026, trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học “Ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo trong quản lý chăn nuôi an toàn sinh học tại các hợp tác xã nông nghiệp”, Viện Khoa học Kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) đã tiến hành khảo sát 200 HTX chăn nuôi hoặc có hoạt động chăn nuôi tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 80% số HTX được điều tra thuộc nhóm quy mô nhỏ và trung bình; khoảng 50% đã ban hành hoặc áp dụng quy trình quản lý chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Tuy nhiên, tỷ lệ HTX sử dụng ít nhất một giải pháp công nghệ số trong quản lý chăn nuôi chỉ chiếm 30%, phần lớn vẫn duy trì phương thức quản lý truyền thống.

Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức, khiến hoạt động chăn nuôi trong khu vực kinh tế tập thể chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế trong việc tạo ra giá trị kinh tế cho cộng đồng dân cư nông thôn và miền núi.

Hội thảo khoa học giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý chăn nuôi ATSH

Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, giảng viên Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh: “HTX và người dân cần phải đổi mới phương thức quản lý chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, lây lan giữa vật nuôi, chú trọng khâu tiêm vaccine phòng bệnh, điều trị đúng bệnh, đúng chỉ định; chuồng trại phải được xây dựng đúng quy định; sử dụng con giống và thức ăn có nguồn gốc rõ ràng; thực hiện đúng quy trình chăm sóc, vệ sinh thú y và xử lý chất thải, bảo vệ môi trường”.

Quản lý chăn nuôi an toàn sinh học giữ vai trò là “lá chắn” bảo vệ đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh diễn biến khó kiểm soát.

Công nghệ số hỗ trợ phòng ngừa rủi ro từ chuồng nuôi

Từ thực tiễn chăn nuôi trong khu vực kinh tế tập thể, nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Kinh tế hợp tác đã đề xuất thí điểm các giải pháp ứng dụng công nghệ số tại trang trại của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Tâm Hương, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, với quy mô 1.500 con lợn và 3.000 con gà đẻ.

Giải pháp tích hợp công nghệ Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing) và phần mềm quản lý trên cùng một nền tảng số phục vụ chăn nuôi an toàn sinh học.

Thông qua hệ thống cảm biến IoT được lắp đặt tại các khu vực chuồng nuôi, những thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí CO₂, NH₃ và H₂S được theo dõi liên tục, truyền dữ liệu về hệ thống quản lý trung tâm. Khi các thông số vượt ngưỡng an toàn được thiết lập, hệ thống tự động gửi cảnh báo đến điện thoại thông minh hoặc máy tính của cán bộ quản lý HTX và người quản lý trang trại.

Hệ thống camera AI hỗ trợ giám sát việc thực hiện các quy trình an toàn sinh học, nhận diện những trường hợp ra vào khu vực chăn nuôi không đúng quy định, theo dõi việc tuân thủ quy trình vệ sinh, tiêu độc khử trùng và phát hiện những thay đổi bất thường trong hoạt động của đàn vật nuôi.

Khi vật nuôi có biểu hiện giảm vận động, thay đổi tập tính hoặc môi trường chuồng nuôi xuất hiện biến động bất thường, hệ thống sẽ phát cảnh báo để người chăn nuôi và cán bộ thú y kiểm tra, xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời.

Công nghệ không thay thế vai trò của cán bộ thú y nhưng tạo thêm một lớp giám sát, giúp phát hiện sớm nguy cơ, hạn chế tình trạng dịch bệnh chỉ được nhận biết khi đã xuất hiện các biểu hiện rõ rệt hoặc lây lan trên diện rộng.

Hệ thống camera AI giám sát vật nuôi tại trang trại của HTX Tâm Hương

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng nhật ký điện tử, kết nối hoạt động sản xuất của HTX và các hộ thành viên.

Quy trình được thiết kế từ khởi tạo thông tin cơ sở chăn nuôi, giám sát môi trường, cập nhật nhật ký điện tử, giám sát an toàn sinh học bằng camera AI đến phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm, xử lý sự cố, tổng hợp báo cáo và hỗ trợ ra quyết định.

Thay vì ghi chép trên sổ sách truyền thống, thành viên HTX có thể sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin về nguồn gốc con giống, số lượng đàn, thức ăn, lịch tiêm phòng, sử dụng thuốc thú y, vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải và tình trạng sức khỏe vật nuôi.

Dữ liệu được lưu trữ tập trung trên nền tảng điện toán đám mây, kết hợp với thông tin thu thập tự động từ cảm biến và camera AI, hình thành hồ sơ điện tử xuyên suốt quá trình chăn nuôi.

Dữ liệu từ hệ thống truy xuất nguồn gốc tích hợp nhật ký điện tử lắp đặt tại trang trại của HTX Tâm Hương

Các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý chăn nuôi an toàn sinh học được thí điểm tại trang trại của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Tâm Hương, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, với quy mô 1.500 con lợn và 3.000 con gà đẻ. Việc ứng dụng công nghệ số giúp đồng bộ quy trình quản lý chăn nuôi từ đầu vào đến đầu ra, cập nhật hồ sơ dữ liệu trên nền tảng số và minh bạch thông tin về nguồn gốc sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và minh bạch nguồn gốc thực phẩm, công nghệ số là “chìa khóa” giúp các HTX chăn nuôi đổi mới phương thức quản trị sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Hiền Trần

Viện Khoa học Kinh tế hợp tác