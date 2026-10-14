Công nghệ số nâng giá trị nông sản

Sau khi Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I và trở thành thành phố, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ chú trọng sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, tích hợp đa giá trị, gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Sự chuyển đổi này đòi hỏi phải hình thành những người nông dân chuyên nghiệp với tư duy mới, cách làm mới và giá trị mới; chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình sản xuất, tham gia chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản. Cùng đó, người dân cũng cần được trợ lực để tiếp cận nhanh các tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, quy trình canh tác hiện đại và thiết bị tự động. Tinh thần đổi mới này bám sát Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, hướng tới xây dựng thế hệ nông dân hiện đại.

Nhờ được trang bị kiến thức và kỹ năng số, tư duy của nhiều nông dân trên địa bàn Bắc Ninh đã chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp số. Với sự đồng hành của các cơ quan chức năng, đến nay, toàn thành phố có gần 115 nghìn tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất trên các sàn thương mại điện tử phục vụ tiêu thụ nông sản; hơn 111 nghìn cán bộ, hội viên kích hoạt thành công các nền tảng số, cùng 6 mô hình ứng dụng IoT đi vào vận hành thực tế.

Thực tiễn sản xuất tại cơ sở cũng xuất hiện nhiều điển hình sáng tạo. Tiêu biểu như Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng (phường Cảnh Thụy), thành lập từ năm 2016, hiện đã mở rộng quy mô lên khoảng 60 ha với 4 trang trại và 15 ha nhà lưới công nghệ cao. Tại phường Ninh Xá, trang trại thông minh Delco Farm rộng 6 ha vận hành tự động gần như toàn bộ quy trình; khu chuồng nuôi gà được giám sát chặt chẽ về nhiệt độ, độ ẩm, không khí và dinh dưỡng với hệ thống cấp thức ăn, nước uống tự động... Các mô hình này đang góp phần tạo nên những thế hệ nông dân “số” với hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao hơn.

Nhằm tiếp tục xây dựng những nông dân thế hệ mới, cuối tháng 8/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 18/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Kế hoạch đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như: 100% mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh gắn với chuỗi liên kết giá trị; trên 60% vùng sản xuất tập trung dùng nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc; hơn 60% trang trại chăn nuôi lớn kết nối hệ thống dữ liệu quốc gia; trên 80% sản phẩm OCOP được quảng bá, tiêu thụ trên môi trường số... Muốn hoàn thành các chỉ tiêu này, khâu then chốt vẫn là trang bị kỹ năng để người dân tự tin khai thác, quản trị và bán hàng trên nền tảng số.

Có thể khẳng định, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số đã và đang giúp người nông dân thay đổi cách nghĩ, chủ động ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần xây dựng lớp nông dân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp hiện đại.