Công nghệ số mở hướng phát triển cửa khẩu, logistics và du lịch

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: N.L

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin nhấn mạnh, công nghệ số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu quy trình và giảm chi phí mà còn mở ra các mô hình kinh doanh, động lực tăng trưởng mới. Đối với Quảng Trị, ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực cửa khẩu, logistics và du lịch sẽ góp phần kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả vận tải, tăng sức cạnh tranh và gia tăng giá trị dịch vụ.

Đồng chí Trần Anh Tú cho rằng, công nghệ số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi giải quyết được những bài toán cụ thể của địa phương và DN. Vì vậy, hội thảo hướng đến kết nối nhu cầu thực tiễn của địa phương với năng lực, giải pháp của các DN công nghệ số; đồng thời thúc đẩy hợp tác để đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ vào phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội thảo - Ảnh: N.L

Hội thảo tập trung vào hai lĩnh vực, gồm: Kinh tế cửa khẩu, logistics và du lịch. Trong đó, phiên chuyên đề về kinh tế cửa khẩu và logistics tập trung trao đổi các giải pháp số hóa hoạt động trên Hành lang kinh tế Đông-Tây, xây dựng hành lang logistics số, kết nối dữ liệu từ các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay đến hệ thống kho bãi và cảng Mỹ Thủy.

Đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: N.L

Các DN công nghệ số đã giới thiệu giải pháp nền tảng số, kết nối cửa khẩu-kho bãi-cảng biển và phát triển hạ tầng logistics thông minh. Việc kết nối dữ liệu được kỳ vọng giúp DN theo dõi hành trình hàng hóa, chủ động điều phối vận tải, giảm thời gian chờ và chi phí; đồng thời tăng khả năng kết nối nguồn hàng với hãng tàu, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ logistics tại địa phương.

Đồng chí Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: N.L

Đối với lĩnh vực du lịch, các đại biểu, chuyên gia và DN trao đổi giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, khai thác giá trị di sản và tổ chức dịch vụ du lịch. Qua đó, hướng đến nâng cao trải nghiệm du khách, cải thiện chất lượng phục vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế từ tài nguyên du lịch của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày định hướng phát triển kinh tế Quảng Trị và nhu cầu ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực trọng điểm - Ảnh: N.L

Thông qua các tham luận và các ý kiến trao đổi, hội thảo góp phần kết nối nhu cầu của địa phương với năng lực của DN công nghệ số, mở ra cơ hội hợp tác ứng dụng công nghệ vào hoạt động cửa khẩu, logistics và du lịch, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị.