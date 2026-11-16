Công nghệ số mở đường cho các dự án hạ tầng quy mô lớn

Ngày 16/11, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Bộ Xây dựng tổ chức Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn mới.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo định hướng được đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với ngành Xây dựng, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi nhiều dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường bộ cao tốc, sân bay và bến cảng đang được đặt ra.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu khai mạc triển lãm mở đầu chuỗi sự kiện.

Đây đều là những công trình đòi hỏi trình độ công nghệ cao, quy trình quản lý hiện đại và khả năng kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, tổng mức đầu tư. Vì vậy, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới cùng các giải pháp số hóa được xác định là một trong những hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực triển khai dự án.

Một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện là triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng, quy tụ 34 cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong, ngoài ngành với tổng cộng 61 gian hàng.

Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tập trung vào những lĩnh vực đang có tác động trực tiếp đến hoạt động xây dựng và phát triển đô thị như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS), đô thị thông minh, công nghệ xây dựng, vật liệu mới, công trình xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Sự kiện thu hút đông đảo các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham dự, đặc biệt là sinh viên các trường ngành Xây dựng.

Thông qua hoạt động trưng bày, các đơn vị có cơ hội giới thiệu kết quả nghiên cứu, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi về khả năng đưa các giải pháp kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, thi công và quản lý công trình.

Bên cạnh triển lãm, chương trình còn có hội thảo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng; khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng; hội nghị về phát triển khoa học công nghệ gắn với mục tiêu tăng trưởng của ngành.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, ngành Xây dựng đang bước vào giai đoạn triển khai nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn, từ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị đến đường bộ cao tốc, sân bay và bến cảng. Những dự án này đặt ra yêu cầu rất cao về công nghệ, chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Các doanh nghiệp đã đưa nhiều công nghệ mới để áp dụng trong các công trình giao thông lớn đến triển lãm.

Do đó, việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, vật liệu mới và đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ có ý nghĩa trong nâng cao năng lực thi công mà còn góp phần giải quyết những bài toán cụ thể về quản lý, vận hành và khai thác công trình.

Theo Thứ trưởng Phạm Minh Hà, giá trị của sản phẩm khoa học công nghệ không nằm ở số lượng công trình nghiên cứu hay sản phẩm được giới thiệu, mà phải được đánh giá bằng hiệu quả ứng dụng trong thực tế. Công nghệ cần tạo ra những chuyển biến cụ thể, giúp giải quyết các vấn đề của ngành, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các ứng dụng thi công công nghệ cao cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Thứ trưởng cũng kỳ vọng triển lãm sẽ mở rộng cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, sinh viên tăng cường nghiên cứu, sáng tạo, từng bước làm chủ công nghệ.

Từ những hoạt động kết nối, giới thiệu giải pháp đến trao đổi chuyên môn, chuỗi sự kiện hướng tới mục tiêu đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành nền tảng xuyên suốt trong hoạt động của ngành Xây dựng. Hiệu quả cuối cùng không chỉ là những công nghệ mới được nghiên cứu hay trình diễn, mà phải được thể hiện bằng năng suất cao hơn, chất lượng công trình tốt hơn và hiệu quả sử dụng nguồn lực được cải thiện, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.