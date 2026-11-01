Công nghệ số kể chuyện di sản cho thế hệ trẻ

Không chỉ là những công trình kiến trúc cổ kính lưu giữ dấu ấn thời gian, quần thể di tích Cố đô Huế còn đang trở thành một không gian học tập mở, nơi lịch sử được kể bằng những câu chuyện chân thực và trải nghiệm sống động. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, học sinh có cơ hội bước ra khỏi trang sách, trực tiếp khám phá di sản, cảm nhận và hiểu hơn về những giá trị văn hóa của quê hương.

Chỉ riêng trong tháng 10/2026, đã có hơn 2.000 học sinh cùng hơn 100 giáo viên đến từ 6 trường học tham gia các chương trình tham quan, học tập và trải nghiệm tại quần thể di tích Cố đô Huế. Từ những nghi thức cung đình, giai điệu Nhã nhạc tại Đại Nội đến hành trình khám phá Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Thái Tổ Miếu hay không gian trầm mặc tại lăng vua Tự Đức, mỗi điểm đến đều mở ra những câu chuyện thú vị về lịch sử triều Nguyễn, kiến trúc và đời sống văn hóa cung đình xưa.

Đặc biệt, trải nghiệm thực tế ảo “Đi tìm Hoàng cung đã mất” mang đến cho các em một cách tiếp cận mới mẻ. Thông qua công nghệ VR, những hình ảnh ba chiều giúp học sinh hình dung rõ hơn về kiến trúc, cảnh quan và diện mạo Hoàng cung trong quá khứ. Khi những dấu tích lịch sử còn hiện hữu được kết nối với không gian số, việc tìm hiểu di sản không còn đơn thuần là nghe giới thiệu hay quan sát hiện vật, mà trở thành hành trình khám phá đầy sinh động.

Từ những câu chuyện được kể giữa không gian hoàng cung đến trải nghiệm công nghệ hiện đại, di sản đang được đưa đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng nhiều cách khác nhau. Qua đó, mỗi chuyến tham quan không chỉ là một buổi học ngoại khóa mà còn góp phần khơi dậy tình yêu lịch sử, niềm tự hào về văn hóa quê hương trong mỗi học sinh.

Bởi khi di sản được cảm nhận bằng những trải nghiệm thực tế, được hiểu bằng kiến thức và nuôi dưỡng bằng tình yêu, những giá trị văn hóa của Huế sẽ có thêm cơ hội được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa trong các thế hệ tương lai.