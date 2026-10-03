Công nghệ số hỗ trợ xúc tiến thương mại

Công nghệ số đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động xúc tiến thương mại, từ quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng đến bán hàng và kết nối đối tác. Với nhiều doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, cơ sở sản xuất ở Khánh Hòa, chuyển đổi số giúp nắm bắt nhu cầu thị trường, tiết giảm chi phí và đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng ở phạm vi rộng hơn.

Thay đổi cách tiếp cận khách hàng

Sự thay đổi này mở ra nhiều cơ hội cho DN nhỏ, DN khởi nghiệp và các cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng của địa phương. Khoảng cách địa lý dần được thu hẹp khi một sản phẩm làm ra ở khu vực nông thôn có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố nếu DN biết khai thác hiệu quả các công cụ số, xây dựng hình ảnh và tạo dựng uy tín trên thị trường.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu với du khách sản phẩm trên sàn thương mại điện tử tại Triển lãm sản phẩm OCOP 2026 tại phường Nha Trang.

Công ty TNHH Nông sản Nguyên An (xã Diên Thọ) - DN sản xuất các dòng dầu thực vật nguyên chất (dầu phộng, dầu mè đen, dầu mắc ca, dầu óc chó, dầu sachi) đang lựa chọn chuyển đổi số gắn với định hướng phát triển lâu dài. DN sử dụng website, mạng xã hội và các kênh trực tuyến để giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng; ứng dụng công cụ số trong quản trị, bán hàng, xây dựng nội dung truyền thông, trong đó có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ xử lý nội dung, tiết kiệm thời gian và chi phí. Bà Lê Ngọc Phương Thảo - đồng sáng lập kiêm Quản lý kinh doanh công ty cho biết, ứng dụng công nghệ giúp DN thuận lợi hơn trong quảng bá, bán hàng và duy trì kết nối với khách hàng. Bên cạnh đó, công ty phát triển sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn, tận dụng vỏ hạt làm phân hữu cơ, bã sau ép dầu làm nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi nhằm tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm để từng bước mở rộng thị trường.

Đại diện Công ty Cổ phần Econations Nha Trang (phường Bắc Nha Trang) livestream giới thiệu sản phẩm.

Tại Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải (xã Thuận Bắc), bên cạnh hệ thống phân phối trực tiếp, DN sử dụng mạng xã hội và các kênh trực tuyến để giới thiệu hình ảnh, thông tin sản phẩm, trao đổi với khách hàng, tiếp nhận phản hồi, quảng bá sản phẩm mới và cập nhật nhu cầu thị trường. Nhờ đó, việc giới thiệu sản phẩm không còn phụ thuộc hoàn toàn vào điểm bán hay các đợt hội chợ, xúc tiến tập trung. Ông Nguyễn Tĩnh - Giám sát kinh doanh công ty cho biết: “Chuyển đổi số giúp sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương mà không bị giới hạn bởi khoảng cách. Tuy nhiên, để khách hàng quay lại thì yếu tố quyết định vẫn là chất lượng sản phẩm, uy tín của DN và khả năng duy trì kết nối với thị trường”.

Giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường

Giai đoạn 2021 - 2026, toàn tỉnh có hơn 2.000 lượt DN, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Cùng với các hoạt động trực tiếp, DN được hỗ trợ tiếp cận sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế, xây dựng thương hiệu trực tuyến, ứng dụng hợp đồng điện tử và các giải pháp bán hàng thông minh. Môi trường số giúp DN nâng cao hiệu quả của các hoạt động xúc tiến thương mại.

Khách hàng tìm hiểu thông tin sản phẩm thông qua các nền tảng số tại Triển lãm sản phẩm OCOP 2026 tại phường Nha Trang.

Tuy nhiên, hiện nay, năng lực chuyển đổi số giữa các DN trên địa bàn tỉnh chưa đồng đều, nhất là DN nhỏ, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Nhiều đơn vị thiếu nhân lực có kỹ năng số, chưa đầu tư bài bản cho quảng bá, quản lý dữ liệu khách hàng và vận hành các kênh trực tuyến. Một số cơ sở mới dừng ở việc đưa sản phẩm lên mạng chứ chưa khai thác hiệu quả các công cụ số để chuyển lượt tiếp cận thành đơn hàng. Đây là những hạn chế cần tiếp tục được tháo gỡ để xúc tiến thương mại số đi vào chiều sâu.

Ông Trương Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết: "Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ DN nâng cao kỹ năng số, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng phù hợp, kết hợp xúc tiến thương mại trực tiếp và trực tuyến. Mục tiêu không chỉ là đưa sản phẩm lên môi trường số mà còn giúp DN khai thác hiệu quả các nền tảng để tìm kiếm khách hàng, kết nối đối tác và mở rộng thị trường”.