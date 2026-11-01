Công nghệ số góp phần lan tỏa tri thức pháp luật

Ngắn gọn, dễ hiểu và sát thực tiễn

Với phương châm "mỗi cảnh sát viên là một tuyên truyền viên pháp luật", cán bộ Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Những quy định liên quan đến khai thác thủy sản, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), bảo vệ môi trường biển, bảo đảm an toàn hàng hải và phòng, chống vi phạm pháp luật được giải thích cụ thể thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hướng dẫn ngư dân quét mã QR về chống khai thác IUU. Ảnh: Khắc Hải

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, mỗi cảnh sát viên phải thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc quy định pháp luật, am hiểu thực tiễn và có phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Cùng với kiến thức chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ gần gũi, chân thành và sự kiên trì trong giải thích, hướng dẫn là những yếu tố quan trọng giúp pháp luật đến gần hơn với ngư dân.

Trực tiếp tham gia các chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển, Thượng úy Trần Tuấn Linh, Cảnh sát viên Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, điều kiện công tác trên biển gặp không ít khó khăn do sóng gió và thời tiết khắc nghiệt, nhưng mỗi khi tiếp xúc với ngư dân, lực lượng cảnh sát biển luôn nỗ lực truyền tải thông tin pháp luật theo cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất.

Không chỉ phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, bảo đảm an toàn hàng hải, lực lượng cảnh sát biển còn lắng nghe những tâm tư, vướng mắc thực tế của bà con để kịp thời giải thích, gỡ khó. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân ngày càng nâng cao, bà con chủ động phối hợp và tin tưởng lực lượng Cảnh sát biển.

"Đó chính là động lực lớn nhất để mỗi cảnh sát viên chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Thượng úy Trần Tuấn Linh chia sẻ.

Mã QR - Điểm truy cập pháp luật số

Cùng với tuyên truyền trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đẩy mạnh phổ biến pháp luật tại các cảng cá khu vực miền Trung, gắn với ứng dụng công nghệ số.

Với phương châm "đến từng cảng cá, gặp từng chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân", cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý cảng cá và Bộ đội Biên phòng xuống từng tàu đang neo đậu, gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng mã QR như một "điểm truy cập pháp luật số" dành cho ngư dân.

Chỉ bằng thao tác quét mã trên điện thoại thông minh, bà con có thể tra cứu các văn bản, tìm hiểu những quy định cần thiết trong quá trình khai thác. Mã QR còn tích hợp kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh, chia sẻ của ngư dân, tạo sự tương tác hai chiều với lực lượng Cảnh sát biển. Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với cung cấp thông tin số giúp ngư dân tiếp tục tìm hiểu pháp luật sau mỗi buổi gặp gỡ, nâng cao tính thường xuyên và hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An và Ban quản lý cảng tổ chức tuyên truyền pháp luật. Ảnh: Khắc Hải

Theo các ngư dân, việc được hướng dẫn quét mã QR để tìm hiểu pháp luật trên điện thoại rất thiết thực, giúp ngư dân có thêm cách tiếp cận thông tin, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật khi khai thác thủy sản.

Đại úy Nguyễn Tăng Huy, Cảnh sát viên Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, việc kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền trực tiếp và ứng dụng công nghệ số, giúp ngư dân dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp luật. Công nghệ là phương tiện hỗ trợ, còn sự gần gũi, tận tình và đồng hành với Nhân dân luôn là yếu tố quan trọng để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

Cùng với phổ biến quy định, cán bộ Phòng Pháp luật chú trọng lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên trong quá trình hoạt động trên biển. Những nội dung thuộc thẩm quyền được giải đáp trực tiếp; các kiến nghị, đề xuất được ghi nhận để nghiên cứu, tham mưu giải quyết. Qua đó, hoạt động tuyên truyền vừa nâng cao nhận thức pháp luật, vừa tăng cường sự gắn bó và tin tưởng giữa ngư dân với lực lượng Cảnh sát biển.