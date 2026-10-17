Công nghệ số đưa pháp luật đến gần người dân

Các video ứng dụng công nghệ số được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp Quảng Ninh sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật.

Tại Hội nghị trợ giúp pháp lý do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) tổ chức tại xã Bình Liêu ngày 18/9, người dân được tiếp cận các quy định pháp luật thông qua video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nội dung được thể hiện bằng hình ảnh trực quan, ngắn gọn, sinh động, tập trung vào những vấn đề thiết thực như trợ giúp pháp lý, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, phòng, chống mua bán người.

Thay vì chỉ nghe phổ biến theo phương thức truyền thống, người dân có thể theo dõi các tình huống cụ thể để hiểu rõ hơn những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống.

Anh Trần Văn Tuấn, thôn Pắc Liềng, xã Bình Liêu, chia sẻ: “Cách tuyên truyền bằng video có hình ảnh, tình huống cụ thể nên dễ hiểu, dễ nhớ. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống như đất đai, hôn nhân gia đình hay phòng chống mua bán người được thể hiện rõ ràng nên người dân chúng tôi dễ tiếp thu hơn”.

Không chỉ đổi mới hình thức tuyên truyền trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ số còn mở rộng khả năng tiếp cận thông tin pháp luật trên các nền tảng trực tuyến.

Công an phường Phong Cốc đưa vào vận hành Trợ lý AI hỏi đáp, tuyên truyền pháp luật, giúp người dân có thêm một kênh thông tin tra cứu pháp luật nhanh chóng, dễ hiểu. (Ảnh minh họa tạo bằng AI)

Từ đầu năm 2026, Công an phường Phong Cốc đưa vào vận hành Trợ lý AI hỏi đáp, tuyên truyền pháp luật, tạo thêm kênh tra cứu thuận tiện cho người dân. Thông qua công cụ này, người dân có thể chủ động tìm hiểu những nội dung quan tâm như cư trú, phòng, chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy mà không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm trong các văn bản pháp luật.

Mô hình cũng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đổi mới cách thức tuyên truyền. Từ các quy định pháp luật, cán bộ có thể xây dựng nội dung ngắn gọn, tình huống trực quan, phù hợp với từng nhóm đối tượng và vấn đề cụ thể. Qua đó, giúp người dân dễ tiếp nhận thông tin, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Trung tá Phan Văn Phúc, Trưởng Công an phường Phong Cốc, cho biết việc triển khai mô hình góp phần đưa pháp luật và kiến thức về an toàn đến gần người dân hơn. Đồng thời, đây cũng là công cụ hỗ trợ lực lượng Công an đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm tại địa bàn.

Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh của Thành Đoàn Quảng Ninh chia sẻ các bài viết về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Cùng với các cơ quan chuyên môn, tổ chức Đoàn Thanh niên cũng tích cực tận dụng không gian số để lan tỏa thông tin pháp luật. Thành Đoàn Quảng Ninh hiện duy trì hơn 300 fanpage từ cấp thành phố đến cơ sở, thường xuyên đăng tải tin, bài tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Thông qua website và các nền tảng mạng xã hội, thông tin pháp luật được truyền tải linh hoạt, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của người dùng, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên.

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế. Bên cạnh các phương thức truyền thống như phát hành tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi - đáp, bản tin pháp luật, nhiều hình thức mới được đẩy mạnh như thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, tư vấn trên sóng phát thanh, truyền hình, đối thoại chính sách và hội nghị trực tuyến.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ số, đồ họa trực quan và video AI đang mở ra những cách thức truyền tải mới, giúp nội dung pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và gần gũi hơn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước hình thành thói quen chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật trong cộng đồng.