Công nghệ robot xếp pallet tiết kiệm năng lượng của Đài Loan được giới thiệu tại Việt Nam

Với sự kết nối của Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam (VAA), sự kiện nhằm giới thiệu giải pháp sản xuất thông minh của Đài Loan và thúc đẩy hợp tác công nghệ với doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình thu hút 44 đại biểu đến từ 31 doanh nghiệp và tổ chức, gồm RITA Viet Nam Industrial, Kata Viet Nam Industrial, Hanoi Energy (HNE), CTI Group, Toan An Khanh, ATT Technology Group, LTE Vietnam và TAT Packaging. Các doanh nghiệp quan tâm đến nâng cấp dây chuyền sản xuất, tự động hóa vận chuyển và xếp pallet nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành.

Đại diện các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Đài Loan – Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc sự kiện trình diễn công nghệ robot xếp pallet hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

Tại chương trình, PMC giới thiệu công nghệ robot xếp pallet hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, cùng các đặc điểm kỹ thuật và định hướng ứng dụng. Đại diện doanh nghiệp Đài Loan chia sẻ giải pháp tự động hóa xếp pallet cho dây chuyền bao bì giấy và kinh nghiệm triển khai tại nhà máy. Nội dung tập trung vào khả năng tích hợp robot với thiết bị hiện hữu, nâng cao hiệu quả sản xuất và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.

Ông Shih Cheng-Tai, Phó Giám đốc PMC, phát biểu tại sự kiện, nhấn mạnh việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ sản xuất thông minh và tăng cường hợp tác công nghiệp giữa Đài Loan và Việt Nam.

Ông Shih Cheng-Tai, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Máy móc Chính xác Đài Loan (PMC), phát biểu tại sự kiện, nhấn mạnh việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ sản xuất thông minh và tăng cường hợp tác công nghiệp giữa Đài Loan và Việt Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy YFY Packaging (Hà Nam). Các đại biểu trực tiếp quan sát hệ thống robot xếp pallet, tìm hiểu quy trình vận hành và khả năng tích hợp thiết bị trong môi trường sản xuất thực tế.

Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy YFY Packaging (Ha Nam), tìm hiểu quy trình vận hành và ứng dụng công nghệ tự động hóa trong thực tế.

Thông qua hoạt động trình diễn, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tìm hiểu quá trình ứng dụng công nghệ từ nghiên cứu, phát triển giải pháp đến triển khai tại nhà máy, đồng thời trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia Đài Loan.

Các đại biểu và đại diện doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại khu vực ứng dụng công nghệ robot xếp pallet của nhà máy YFY Packaging (Ha Nam).

Trong phiên thảo luận, đại diện 5 doanh nghiệp chủ động đặt câu hỏi về công nghệ robot xếp pallet, khả năng tự động hóa dây chuyền và tính khả thi khi triển khai. TS. Dương Nguyên Bình, Phó Chủ tịch Thường trực VAA, cũng tham gia trao đổi về ứng dụng công nghệ sản xuất thông minh.

Hoạt động trình diễn và đối thoại trực tiếp góp phần kết nối nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam với năng lực công nghệ Đài Loan, tạo nền tảng cho các cơ hội hợp tác tiếp theo.

Các đại biểu và đại diện doanh nghiệp tham dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu hoạt động giao lưu và thúc đẩy hợp tác ứng dụng công nghệ sản xuất thông minh giữa Đài Loan và Việt Nam.

Trong thời gian tới, PMC cùng các đối tác sẽ tiếp tục kết nối doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhà cung cấp giải pháp, thúc đẩy trao đổi kỹ thuật, xác định nhu cầu tự động hóa và mở rộng cơ hội ứng dụng công nghệ robot xếp pallet tại Việt Nam.